Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması ödül töreni yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen 'Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nın ödül töreni yapıldı. Yarışmada Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Ergin Karataş da '6.2 milyonu çöpe attılar' haberiyle 'Ulusal Haber' dalında Hande Mumcu Ödülü'ne layık görüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak adına bu yıl 18'incisi düzenlenen 'Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nın ödül töreni, Fuar Atlas Pavyonu'nun arkasında bulunan çimlik alanda verilen kokteyl ile yapıldı. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve çok sayıda davetli katıldı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tören öncesinde yaptığı konuşmada kendilerinden önceki belediye başkanından 14'üncü yılında devraldıkları meşaleyi kendi dönemlerinde sürdürüp geliştirmeye, desteklemeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Kocaoğlu, "Barış Selçuk ve Hande Mumcu adına basın camiasına ödüller vererek, hem basın mensuplarını teşvik ederek hem de ebediyete intikal etmiş iki kardeşimizi de anarak, yad ederek görev yapmaya çalışıyoruz. Umuyorum sonsuza kadar bu ödül törenleri, Barış Selçuk ve Hande Mumcu'yu anma etkinliği devam eder. Herkes, tüm İzmirli hemşehrilerimiz de bunu can-ı gönülden destekler diyorum. Tüm katılanları saygıyla selamlıyorum" dedi.



Yarışmada '6.2 milyonu çöpe attılar' haberiyle Ulusal Haber dalında Hande Mumcu Ödülü'nü alan DHA muhabiri Ergin Karataş, yaptığı konuşmada, "Bu onurlu ödül için çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü, ben ve benim gibi onlarca genç muhabire gazeteciliği öğreten Yılmaz Coşkun ve Mustafa Oğuz ağabeylerim ile Doğan Haber Ajansı'ndaki tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum" dedi. Ergin Karataş ödülünü eşi Ebru Karataş ve 4 yaşındaki oğlu Kerem Karataş ile kutladı.



ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU



Yarışmada Hürriyet Gazetesi'nden Nurettin Kurt, 'Ulusal Haber' dalında 'Tank değil ben çarptım' başlıklı haberi ile birinci oldu. 'Haber Fotoğrafı' dalında ise DHA'da çalıştığı dönemde çektiği 'Kuru Ekmeğe Hücum' fotoğrafı ile Mustafa Oğuz birinciliğe değer görüldü. Bu daldaki Hande Mumcu Ödülü'nü de 'Dünyaca ünlü orkestranın sevimli hayranı' başlıklı haberdeki fotoğrafıyla Anadolu Ajansı'ndan Evren Atalay kazandı.



'İzmir Kent Haberi' dalında, Ege Telgraf'tan Serkan Aksüyek'in 'İzmir Limanı'nda büyük kan kaybı' haberi birincilik ödülünü alırken, bu daldaki Hande Mumcu Ödülü'nü ise Habertürk Gazetesi'nde yayınlanan 'Erkek koğuşunda trans kadın şoku' haberi ile Melis Apaydın İde kazandı. 'İzmir Kent TV Haberi' dalında İhlas Haber Ajansı'ndan Ceren Atmaca ile Halil Karahan'ın 'Kalpten Buluşma' haberi birinci oldu, Hande Mumcu Ödülü'nü TRT İzmir Bölge Müdürlüğü'nden Elif Korkmaz ve Altan Ayhan, 'İdealist öğretmenin meslek aşkı' başlıklı haberiyle kazandı.