Bayraklı'da tiyatro festivali

Bayraklı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ‘tiyatro festivali’ birbirinden güzel oyunlarla minik öğrencileri yine tiyatro ile buluşturacak. Sömestir boyunca her hafta Cumartesi ve Pazar günleri farklı bir çocuk oyununun sahneleneceği festival 19 Ocak’ta başlayacak.

Bayraklı Belediyesi tiyatro festivali ile her yıl binlerce çocuk, sahnelenen tiyatro oyunlarıyla hikâyelerin sihirli yolculuğuna çıkıyor. Cumartesi ve Pazar günleri saat 12.00 ve 14.00 seanslarıyla çocuklarla kültür merkezlerinde bir araya gelecek tiyatrocular, izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatacak. Sömestir tatili boyunca sürecek ücretsiz tiyatro gösterileri kapsamında; 19 Ocak Cumartesi İhsan Alyanak Kültür Merkezi’nde "Yağmuru sevmeyen çocuk", 20 Ocak Pazar 75’inci Yıl Kültür Merkezi’nde "Obez Kral", 26 Ocak Cumartesi Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde "Altın Kalpli Fil" ve 27 Ocak Pazar günü de İhsan Alyanak Kültür Merkezi’nde "Mutluluk Ormanı" adlı tiyatro oyunları sahnelenecek.

Eğlenerek öğrenecekler

Çocuklara bu yıl da eğlenceli ve öğretici güzel bir sömestir eğlencesi sunacaklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Yarıyıl tatili için hazırladığımız programlar içerisinde kurslar, müze gezileri, eğitim seminerleri var. Tiyatro festivali de her yıl yaptığımız ve gelenek haline getirdiğimiz bir etkinlik. Biz bu tür organizasyonlarla çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız programlarla çocuklarımız sömestir boyunca keyifli dakikalar geçirecek" dedi.