Bayraklı'da tiyatro perdelerini açıyor

Yeni yılda hazırlıklarını tamamlayan Bayraklı Belediye tiyatrosu 2018-2019 sezonunda 5 oyunla perdelerini açacak.

Kurulduğu günden bu yana her yıl düzenli olarak sahnelenen oyunlarla ilçe sakinlerini sanatla buluşturan Bayraklı Belediye Tiyatrosu yeni yıla iddialı giriyor. 2016 yılında ilçe genelinde oyunculuğa meraklı, yetenekli, kendisine güvenen kişiler arasında yapılan seçmelerle bir araya gelen ve geçen 3 yılda yenilenen kadrosuyla sanatseverlerle buluşacak olan ekip, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Yönetmenliğini ve eğitmenliğini Kerem Yalçın,yönetmen yardımcılığını Aslı Yalçın’ın yaptığı belediye tiyatrosu, üçü müzikal toplam 5 oyunla seyirci karşısına çıkacak. "Savaşa Karşı Kabare", "Kuvayi Milliye Destanı", "Kadınlık Bizde Kalsın", "Revizor" ve "Ay Işığında Şamata" oyunlarını sergileyecek olan tiyatro ekibinin gösterileri 5 Ocak'tan itibaren her Cumartesi saat 20.00'da Bayraklı Belediyesi Osmangazi hizmet binası tiyatro salonunda ücretsiz olarak sahnelenecek. Tiyatroya gönül veren ve oyunları izlemek isteyen herkes davetiyeleri Bayraklı Belediyesi Osmangazi hizmet binasından mesai saatleri içinde temin edebilecek.

Sanata destek

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek vatandaşların gülmeye, eğlenmeye ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Belediye tiyatromuzu kurduktan sonra sahnelenen oyunlar ilçe sakinlerimiz tarafından ilgiyle karşılandı. Büyük fedakarlık ve emekle oyunlarına hazırlanıyorlar. Seçmelerle oluşturulan ekip, profesyonel oyuncuları aratmıyor ve performanslarıyla beğeni topluyor. Bu da bizi oldukça memnun ediyor. Her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.