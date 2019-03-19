Bayraklı'da zafer canlandırıldı

Bayraklı Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni özel bir etkinlikle kutladı.

Bayraklı'da zafer canlandırıldı
19 Mart 2019 Salı 13:38

Şehitlerin canlandırmalarla, şiirlerle anıldığı, tiyatro, halk müziği korosu ve halk oyunları ekibi gösterileriyle renklenen etkinlikte Çanakkale zaferi anlatıldı.

Bayraklı Belediyesi tiyatro, Türk halk müziği ve halk oyunları ekipleri ortak gösteriyle Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu'nda seyirci karşısına çıktı. Etkinliğe Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği Başkanı Halil Taşçı ve dernek üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 18 Mart Çanakkale zaferi kutlama ve şehitleri anma programı kapsamında hazırlanan gösteri izleyenlerin tüylerini diken diken ederken salonu dolduran vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Nazım Hikmet'in 'Kuva-yi Milliye destanı' şiirinden tiyatroya uyarlanan ve Kerem Yalçın'ın yönetmenliğini yaptığı oyunda ulusal kurtuluş mücadelesi dönemi konu edildi. İzleyenleri o yıllara götüren ve çekilen zorluklar karşısında gözleri yaşartan bir başarı hikayesi yazan kahraman askerlerin canlandırmalarıyla güç şartların yeniden yaşatıldığı etkinlik büyük beğeni topladı. Türk halk müziği korosu şefliğini Erkan Demir'in yaptığı gecede halk oyunları ekibi de Hüseyin Keç yönetiminde sahne aldı.

Etiketler; #bayraklı belediyesi #18 Mart Çanakkale Zaferi
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