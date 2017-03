Bayraklı'da zafer konseri

Bayraklı Belediyesi, Çanakkale Deniz Savaşları Zaferi'nin 102. yıldönümünde zafer konseri düzenledi. Katılımın yoğun olduğu konserde izleyicilerin gözleri sık sık kahrmanlık hikayeleri ile yaşardı

Bayraklı Belediyesi, Çanakkale Deniz Savaşları Zaferi'nin 102. yıldönümünde zafer konseri düzenledi. Türk Halk Müziği Korosu söylediği türkülerle zaman zaman gözleri yaşartırken, halk oyunları ekibinin gösterisi de beğeniyle izlendi. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Ne mutlu ki Atatürkçüyüz, Cumhuriyetçiyiz. Ne mutlu ki Türkiye'yi seviyoruz. Biz bayrak için, vatan için, ülkemiz için ölmeye hazırız. Ve onun için her şeyi yaparız' dedi.



Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İki bölümden oluşan Çanakkale Zaferi Konser programı 'Çanakkale içinde....' adlı türkü ile başladı. Erzurum'dan Tokat'a, Şanlıurfa'dan Artvin'e Tekirdağ'dan Aydın'a kadar Türkiye'nin her bölgesinden türkülerin seslendirildiği gecede Bayraklı Belediyesi Halk oyunları ekibi de folklor gösterileriyle renk kattı. Gecede Şef Dr. Zeynel Demir yönetiminde Türk Halk Müziği Korosu ile Hüseyin Keç yönetimindeki Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları ekibi birlikte sahne aldı.



Bu ülke için ölmeye hazırız



Gecenin sonunda konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, 'Bizim için belediye başkanlığı değil Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi diye anılmak önemli. Sevgili Atatürk'e saygılarımı sunuyorum. Bütün gazilerimize, şehitlerimize saygılar sunuyorum. Ne mutlu ki Atatürkçüyüz, Cumhuriyetçiyiz. Ne mutlu ki Türkiye'yi seviyoruz. Biz bayrak için, vatan için, ülkemiz için ölmeye hazırız. Ve onun için her şeyi yaparız. Bunu da İzmir'den başlatırız. Bayraklı'dan, Karşıyaka'dan, Karabağlar'dan, Konak'tan Hasan Tahsin ruhuyla başlatırız. 16 Nisan'dan sonra gericiliğe dur demek için mücadeleye devam diyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum' dedi.

Konser tüm salonun tek bir ağızdan söylediği İzmir ve 10. yıl marşı ile son buldu.