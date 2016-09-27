27 Eylül 2016 Salı
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    • Bayraklı’da portre karikatür şenliği

    Bayraklı Belediyesi Sevgi Yolu'nda portre karikatür şenliği düzenledi. Şenlikte, 9 karikatürist gün boyu farklı yaş gruplarının portre karikatürlerini çizdi, ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı. Çizimleri görenlerin şaşkınlığı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı

    27 Eylül 2016 Salı 13:42
    Bayraklı’da portre karikatür şenliği
    Bayraklı Sevgi Yolu ilk kez portre karikatür şenliğine ev sahipliği yaptı. Karikatüristler Lütfü Çakın, Halit Kurtulmuş Aytoslu, Mehmet Ali Güneş, Bilal Akay, Hüseyin Esen, Menekşe Çam, Burak Akerdem, Ozan Çavdar ve Turan İyigün sabah saatlerinde Sevgi Yolu'nda kendileri için kurulan şövalelerde yerlerini aldı. Vatandaşlar da portre çizimi yapan karikatüristlere büyük ilgi gösterdi. Çocuklarını yanlarına alan aileler soluğu karikatüristlerin karşısında aldı. Karikatürleri portre olarak çizen karikatüristler çizimlerini suluboya, kara kalem ve pastelle gerçekleştirdi.


    HAYATA BİRAZ DA “GÜLEREK” BAKMAK GEREKİYOR

    Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, herkesin bu günlerde gülmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Yaşadığımız kötü olaylar hepimizi olumsuz etkiliyor. Hayata biraz gülerek bakmak gerekiyor ama bu maalesef mümkün olmuyor. Karikatüristlerimiz, kısa süreliğine de olsa çizimleri ile yüzleri güldürmeyi başardı” dedi.




    Anahtar Kelimeler: Bayraklı, Belediyesi, Sevgi, Yolunda, Portre

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