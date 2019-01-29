BBŞT çocuklar için oynadı

Dünyaca bilinen çocuk oyunu "Bremen Mızıkacıları" Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda, farklı bir şekilde hayat buldu. "Başka Bir Bremen Mızıkacıları Hikayesi" adlı çocuk oyunun prömiyeri, yarı yıl tatilindeki Bornovalı çocuklar için için yapıldı.

Grimm Kardeşler'in unutulmaz eseri "Bremen Mızıkacıları" Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile farklı bir şekilde hayat buldu. "Başka Bir Bremen Mızıkacıları Hikayesi" adlı çocuk oyunun prömiyeri Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi'nde Bornovalı çocukların beğenisine sunuldu.

Arzu Leylak'ın yazdığı, İbrahim Güngör'ün yönettiği oyuna ilgi yoğun oldu. Yarı yıl tatilindeki minikler ve Bornova Belediyesi Çocuk Kulübü üyeleri, salonu tamamen doldurdu.

Çocuklar, insanlar ile hayvanların birlikte, dostça nasıl yaşabileceğinin anlatıldığı oyunu ilgiyle izledi. Güldürürken düşündüren oyunda, kaz, horoz, kedi, köpek, eşek kuklarına başarı ile can veren oyuncular ve set arkasındaki emektarlar oyun sonunda dakikalarca alkışlandı. Büyük beğeni toplayan oyun, 7,14 ve 24 Şubat tarihlerinde Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi'nde miniklerin beğenisine sunulacak.

Tüm canlılar birlikte yaşayabilir

Bilinmeyen bir tarihte hayvanlar, Bremen Mızıkacıları'nın insanlara karşı kazandığı zaferin kıvılcımıyla, kendi soylarının tükenmesine neden olan, kendilerine kötü davranan insanların dünyasını ele geçirirler. Bremen hariç. Orada insanlar, hayvanlar ve tüm canlıların uyum içinde yaşayabildiğine dair bir söylenti dolaşmaktadır. Hayvanların egemenliğinden mutsuz olan, birlikte nasıl yaşayabildiklerini merak eden 4 kişi, Bremen'e doğru yola çıkmak için anlaşırlar. Ancak bir sorun vardır. Konuşmaları dahi yasak olan bu insanların karşısına, annesini kaybetmiş ve durmadan sorular soran geveze yavru kaz Bıdık çıkmıştır.