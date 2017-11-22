“Berber” Dikilili tiyatroseverlerle buluştu

Dikili Belediyesi’nin Kasım ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ‘Berber” adlı tiyatro oyunu, Dikilili tiyatro severler için Çandarlı’da perdesini açtı. Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MİŞTİ) oyuncuları tarafından Çandarlı Vuslat Demir Çok Amaçlı Salonu'nda sahnelenen oyun, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüp, alkış aldı

Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu işbirliğinde Dikilili gençlerin tiyatroya olan ilgisini arttırmak için hazırlanan program kapsamında Çandarlı Vuslat Demir Çok Amaçlı Salonu'nda sahnelenen oyunu ‘Berber” adlı tiyatro oyununu Belediye Başkanı Mustafa Tosun, meclis üyesi Hakan Başaran, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Taner Şen ve Çandarlı Hizmet Birimi Sorumlusu Ali Turgut ile çok sayıda genç izleyici takip etti.





Güncel Hayattan Örneklemeler



Dağlar Uygur'un yazıp yönettiği "Berber" adlı oyunda, bir mahallede yaşayan insanların kendi hallerinde yaşamları akarken bir yanlış anlama sonucu Berber Atıf’ın değişen hayatı, içinde bulunduğu kovalamaca, dost sandığı insanların ikiyüzlü ve çıkarcı davranışları ve hayat akışı içerisinde hiçbir şeyin göründüğü olmadığı vurgulandı. Güncel hayattan kesitlerin de sunulduğu oyun, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.





“Sanata ve Sanatçıya Dost Kent Olmaya Devam Edeceğiz”



Dikili Belediyesi Çandarlı Vuslat Demir Çok Amaçlı Salonu'nda büyük bir beğeni kazanarak ayakta alkışlanan gösteri sonrasında teşekkür konuşması yapan yönetmen Uygur, misafirperverliğinden ve sanata olan desteğinden dolayı Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'a içtenlikle teşekkür etti. Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun da, gösterdikleri işbirliği ve ortaya koydukları başarılı performanstan dolayı tüm ekibi kutlayarak, sevginin kenti Dikili'de sanata desteğe her zaman devam edeceğini belirtti. Program, Başkan Tosun’un Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MİŞTİ) oyuncularına ve yönetmen Dağlar Uygur'a çiçek ve Dikili Belediyesi Kültür Yayınları’nın yer aldığı hediye paketi takdiminde bulunmasıyla son buldu.

