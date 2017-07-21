Bergama'da müziğin tüm unsurları irdeleniyor

1-24 Ağustos tarihleri arasında dünya müziğinin birbirinden değerli 8 müzisyen, yazar, eğitimci, ses teknisyeni, ses, müzik ve kolektif bilinç üzerine tecrübelerini paylaşmak için Bergama Kolektif Hayal Gücü Müzik Merkezi'nde bir araya geliyor

'Bergama Kolektif Hayal Gücü Müzik Merkezi'(BKHMM), kişisel hikayesini Bergama'ya getirmek isteyen tüm dinleyicilere, müzisyenlere ve daha da önemlisi; sanat, hayat ve doğa ile duyarlılığı olan herkese açık bir eğitim habitatı olacak.



BKHMM'nin çalışma alanları arasında, ses, müzik ve doğaçlamanın yanısıra, müzik ve sanat vasıtasıyla kolektif bilinç ve yardımlaşma temaları da bulunuyor.

Atölyelerde, Reggie Washington, Timuçin Şahin, Ben Van Gelder, Owen Hart Jr, Joris Teepe ve Ali Perret gibi; performans, beste ve müzik eğitimi alanında söz sahibi olan eğitmenlerin yanısıra, Türkiye'nin en önemli ses teknisyeni Alp Turaç ve ülkemizin en önemli radyo yapımcısı ve müzik yazarlarından Hülya Tunçağ'ın da katılımıyla gerek yetişkinler ile, gerekse çocuklarla çok yönlü interaktif dersler yapılacak.



BKHMM, aktif olarak müzik yapma üzerine yoğunlaşmanın yanında, 'Dinleme Sanatı' dersleri ile de 'müzik dinleyicisi kimdir, sorumlulukları nelerdir?' soruları için farklı bakış açılarına kapı açacak. BKHMM, 'Bergama Çocuk Müzisyenleri Kolektif', 'Dinleme Sanatı Atölyeleri', 'Enstrümantalistler İçin Atölyeler' ve 'Caz Kulüp Performans Platformu' olmak üzere birbirleriyle ilişkili 4 birimden oluşuyor.



Seviye ve yaş kısıtlaması yok



Gitar, kompozisyon, doğaçlama, sanat ve eğitim direktörü Timurçin Şahin, kolektif müzik buluşmasına ilişki, 'DNA'larında müzik olan şehrimizi, farklı müzikal anlayışları ile donatacak atölye çalışmalarıyla dopdolu bir ağustos ayı bekliyor. Bergamalı lokal müzisyenlerimiz ve ülkemizin her köşesinden beklediğimiz müzikseverlere, dünyaca ünlü caz müzisyenleriyle çalışma ve, onların tecrübe ve engin bilgilerinden yararlanma şansını sunuyoruz. Uluslararası usta eğitmenlerin kolektif grup dersi formatında; doğaçlama, enstrüman, müzikal hayal gücü ve beste üzerine vereceği atölye çalışmalarına katılım için seviye ve yaş bariyeri olmayacak. Müziği paylaşabilmek adına tüm dinleyenleri ve müzisyenleri Bergama'ya bekliyoruz' dedi.



Katılım koşulları ve ayrıntılı bilgi İçin :www.bergama.bel.tr / veya Bergama Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ve Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nden bilgi edinilebilir.