Bergama'da Papatya Festivali yapıldı

İlaç biliminin kurucusu Galen'in doğduğu Bergama'da, Türk ve Japon derneklerinin iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen '1. Galenos Papatya Festivali' sona erdi.

Bergama Galenos Kültür ve Turizm ile Japonya Galenos Dernekleri ve İlçe Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen festivalin son gününde, Japon dans grubu 'Kira-Kira-Hikaru' Bergama Kültür Merkezi'nde geleneksel danslarını sergiledi.

Dans gösterisinin ardından festival kapsamında 'Papatya' ve 'Galenos' konulu resim, şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Festivalin son gününde Türk, Norveç ve Japon sanatçılardan oluşan müzik grubu izleyicilere konser verdi.

Japon sanatçı Ayano Albert Kumada, Kırım Türkü ses sanatçısı Nesrin Sipahi'nin 'Yıldızların Altında' eserini seslendirdi.

Yine gelmek isteriz

Festivalin kapanış konuşmasını gerçekleştirmek üzere sahneye davet edilen Japonya Galenos Derneği Başkanı Dr. Kaori Goto, "Beni yalnız bırakmayıp Bergama'ya gelen, festivalde emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Umarım bu festivali bir gelenek haline getirip seneye de burada birlikte oluruz. Festivalin son günü dolayısıyla bir dilek tutalım ve bu dileğimiz gerçek olsun" dedi.

Konuşmanın ardından festivali organize eden kişilere sertifikaları verildi.