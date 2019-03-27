BerKM'de oyunlar kapalı gişe

Bergama'nın kültürel ve sanatsal yaşamına katkı koyan Bergama Kültür Merkezi'nde (BerKM) sahnelenen tiyatro oyunları ve çeşitli etkinlikler her yaştan binlerce sanatseveri kucaklıyor.

8 Ekim 2016 yılında açılışı yapılan ve dünyaca ünlü Türk Mimar Emre Arolat'ın imzasını taşıyan Bergama Kültür Merkezi için hazırlanan programlar Bergama'nın kültür sanat yaşamını canlandırmaya devam ediyor. Sadece Mart ayı içinde gösterilen ikisi çocuklar için 5 tiyatro oyununu 2350 kişi izledi. Yine mart ayı etkinlikleri kapsamında yapılan 'Kadınlar Şarkı Söylüyor' ve Gündoğdu Sanat Evi THM konserleri ise 700 kişi tarafından takip edildi. Bu sayı ay sonunda 2 seans halinde sahnelenecek 'Beyaz' adlı oyunla birlikte yaklaşık 4000'i bulacak.

Başarılı performanslar

2019 Mart ayı programında usta oyuncu Cihat Tamer ve Bedia Ener'in oynadıkları 'İkinci Bahar', İzmir Halk Tiyatrosu'nun 'Maskeliler', Tiyatro Yolcu'nun en iyi oyunlar arasında gösterilen 'Kürklü Venüs' ve Sahne Tozu Tiyatrosu'nun büyük beğeni kazanan '7 Kocalı Hürmüz' kapalı gişe oynadı. Sahnelen 4 oyunu yaklaşık 1350 kişi izledi. Çocuklar için ikişer seans halinde gösterilen 'Gökyüzünü İten Kuş' ve 'Dünyanın en Küçük Hikâyesi' adlı oyunlar ise 1000 çocuk tarafından seyredildi. 'Kadınlar Şarkı Söylüyor' ve Gündoğdu Sanat Evi THM konserleri ise 700 kişi tarafından takip edildi.

Beyaz'a yoğun talep

Ünlü oyuncular Derya Alabora ve Deniz Çakır'ın rol aldığı ve 27 Mart Tiyatrolar Günü'nde sahnelenen 'Beyaz' adlı oyunun biletleri ise bir hafta öncesinden tükendi. Yoğun talep üzerine ertesi güne bir seans daha konuldu, ancak sabah satışa çıkan biletlerde birkaç saat içinde tükendi. Sadece bu oyun için 630 bilet alındı.

Kırsal'daN BerKM'ye

Ayrıca, sadece kent içindeki değil, kırsal mahallelerdeki çocukların da tiyatro ile tanışması için harekete geçen Bergama Belediyesi, son 6 ayda yaklaşık 5000 çocuğun tiyatro ile tanışmasını sağladı. İki seans halinde sahnelenen oyunlara, ilçe merkezinin yanı sıra Çamavlu, Karaveliler, Kıranlı, Zeytindağ, Çitahmetbeyler, Dereköy, Pınarköy, Sarıdere, Narlıca, İsmailli, Ayazkent, Bölcek, Göçbeyli, Tepeköy, Yukarıbey ve Aşağıbey gibi kırsal mahallelerde ki öğrenciler belediyeye ait minibüslerle BerKM'ye taşındı. BerKM'de tiyatro ile tanıştırılan öğrencilere Bergama Belediyesi tarafından kumanyalar dağıtılıp, tüm çocuklara magnet ve puzzle hediye edildi.