Besteci Necdet Levent anıldı

İzmirli besteci Necdet Levent, bestelerinden oluşan bir konser ile MÜZİKSEV'de anıldı.

İzmirli Çağdaş Türk Müziği bestecisi Necdet Levent, MÜZİKSEV’de bestelerinden oluşan bir konserle anıldı. Prof. Hazar Alapınar konser öncesi yaptığı konuşmada yakın arkadaşı Necdet Levent’in dost ve besteci olarak özelliklerini anlattı. Prof. Alapınar, “Bu anma konserin Necdet Levent’in seslendirilmeyi bekleyen eserlerinin hatırlanmasına vesile olmasını diliyorum,” dedi. Ardından İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, babasının piyanosunu, mandolinini ve el yazması notalarını MÜZİKSEV’e bağışlayan kızı Ayşegül Levent Gülgeze’ye bir teşekkür plaketi sundu.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim üyeleri Özlem Arkan Sümer, Verda Saygıdeğer İlerde (keman), Volkan İnci (viyola) ve Aslı Beller’den (çello) oluşan Yunus Emre Dörtlüsü, Necdet Levent’in Yaylı Dördül Op. 8 N0 1, Yaylı Dördül Op. 11 No 2 ve Yaylı Dördül Op 14 No 3 adlı eserlerini seslendirdi. Konseri izleyen Necdet Levent’in dostları, arkadaşları, akrabaları ve müzikseverler Yunus Emre Dörtlüsü’nün eserlerin güzelliğini ortaya çıkaran titiz icrasını dakikalarca alkışladı. Dörtlü, son eserin son bölümünü tekrar seslendirerek alkışlara teşekkür etti.