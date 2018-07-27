“Bir Daha Bak” sanatseverlerin beğenisine sunuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirli sanatseverleri yeni sergilerle buluşturmaya devam ediyor. Gürcan Demirdaş’ın İzmir Sanat’ta açılan “Bir Daha Bak” isimli yağlı boya resim sergisindeki resimler hem hareket ediyor hem de farklı açılardan bakıldığında hayli şaşırtıyor

İzmirli sanatseverler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri ile yaz aylarını da keyifli geçiriyor. Son olarak İzmir Sanat’ta açılan “Bir Daha Bak” resim sergisi de ilgi gören etkinlikler arasında yer alıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama öğrencisi Gürcan Demirdaş’ın 17 tablodan oluşan yağlı boya resim sergisi, farklı tarzı ile dikkat çekiyor. Dönen hareketli tabloların da bulunduğu bu sergide, tablolar döndükçe şekil değiştirip başka anlamlar ifade ediyor. Sergideki tablolar en az 2 boyuttan oluşuyor ve boyutların sayısı 11’e kadar çıkabiliyor. Tablolara bakış a çıları değiştikçe tablolar da değişiyor.

Gürcan Demirdaş’ın sergisi 4 Ağustos tarihine kadar gezilebilecek.