Bodrum'da flamenko rüzgarı estirdiler

BODRUM'da 15'incisi bu yıl düzenlenen Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin son gösterisinde sahne alan, İspanyol 7 kardeş dansçıdan oluşan 'Los Vivancos Grubu', flamenko rüzgarı estirdi. Grup, seyircileren gelen yoğun alkış üzerine üç dans gösterisi daha yaparak sanatseverlere uzun süre unutulamayacakları bir gece yaşattı

15'inci Uluslararası Bale Festivali'nin son gösterisinde İspanyol 7 kardeş dansçıdan oluşan Los Vivancos gurubu Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahneye çıktı. Dünyanın en hızlı zapateadoları olarak anılan ve dansın neredeyse her türünün sahnede olduğu gecede, İspanyol dans topluluğu Los Vivancos kardeşlerin performansları zirveye ulaştı. İspanyolca tam karşılığı 'ayak vurma' olan zapateonun en hızlı ustaları 15'inci Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin kapanışına damgasını vurdu. Grup, Meksika ve İspanyol Flamenkosu'nun en güzel örneklerini özgün koreografileri ile sahneye taşıdı. Gösteriyi yaklaşık 2 bin kişi izledi. Grup, seyircileren gelen yoğun alkış üzerine konserin sonunda üç dans gösterisi daha yaparak sanatseverlere uzun süre unutamayacakları bir gece yaşattı.



Grubun lideri Josua Sayos, "Bodrum'da bugüne kadar dört kez gösteri için sahne aldık. Bu tatil şehrinde izleyicilere her seferinde daha çok alışıyoruz. Sanatseverlerin bize verdiği enerji ile zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Önümüzdeki yıllarda yine bu festivalde yer almayı çok isteriz" dedi.

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