Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu İzmir’in gururu oldu

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) 22. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali kapsamındaMetot ile sahnedeydi. Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından Ankara'da düzenlenen festivalde, "Metot" oyununu sergileyen BBŞT ayakta alkışlandı

Türkiye’nin en uzun soluklu tiyatro festivallerinden biri olan TAKSAV Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nin bu yıl da konukları arasında yer alan BBŞT "Metot" oyunuyla Ankara turnesi gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıllarda da TAKSAV tarafından düzenlenen festivale davet edilen BBŞT Ankara’da tiyatro severlerden yine tam not aldı.



Profesyonel kadro oyunlarının yanı sıra kursiyerlerin hazırlamış olduğu oyunların da sahnelendiğini belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Sanatsal faaliyetler konusunda her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Böylesine uluslararası festivallerde yer almak bizim için büyük gurur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Atila, tüm Bornovalıları büyük emeklerle hazırlanan oyunları seyretmeye davet etti.



Bu yıl 25. Sanat yılını kutlayan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, profesyonel kadrosu ve kursiyerleriyle Bornova Belediyesi’nin 4 sahnesinde çalışmalara devam ediyor. 2017-2018 sezonuna “Metot” oyunu ile başlayan BBŞT, Aralık ayında da “Jean d’Arc’ın Öteki Ölümü” oyunuyla gösterimlerine devam ediyor.





