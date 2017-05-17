Bornova'da 19 Mayıs'a özel fotoğraf sergisi

Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu'nun Analog makinelerle çekilmiş siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan sergisi, Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'ndeki sergi, 28 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek

Bornova Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında çok özel bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu'nun Analog makinelerle çekilmiş siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan sergisi, Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 'Dejavu' isimli serginin açılışını, topluluk üyesi öğrencilerle birlikte yaptı.

28 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek

Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu Başkanı Büşra Ülkü, Dramalılar Köşkü gibi özel bir mekanın kapılarını kendilerine açan Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti. Başkan Olgun Atila ise sanata ve sanatçıya her zaman destek olduklarını belirterek, 'Serginin oluşturulmasına katkı koyan öğrenci arkadaşlarımı kutluyorum. Tüm sanatseverleri sergiyi görmeye davet ediyorum' diye konuştu. 17 öğrencinin 132 fotoğrafın oluşan sergi, 28 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.







