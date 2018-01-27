Bornova'da dijital film atölyesi

Bornova Belediyesi Dijital Film Atölyesi, yeni eğitim döneminin ilk bölümünü tamamladı. Üç aydır yoğun biçimde devam eden atölyeler ve film çözümleme etkinlikleri ile film gösterimleri büyük ilgi gördü

Eğitim ve etkinliklerini 2011 yılından bugüne sürdüren Bornova Belediyesi Dijital Film Atölyesi 2017-2018 sezonunun ilk dönemini tamamladı. Kasım, Aralık ve Ocak aylarında toplam 9 adet sinema atölyesi, 3 adet Film Çözümleme Etkinliği yapıldı. Akademisyenler ve sektörün başarılı isimlerinin eğitmen ya da konuşmacı olduğu 9 atölyede 200 kursiyere, film çözümleme etkinliklerinde ise yaklaşık 500 katılımcıya ulaşıldı.

Atölye çalışmaları; Senaryolarınız için tüyolar, Film anlatımında sanat yönetimi, Storyboard / Filmi kağıt üzerinde tamamlamak, Film yapımında ses evreni, Video sanatı, Greenbox teknikleri, Filminize fon bulma yöntemi olarak pıtchıng, Prodüksiyon süreci ve kadraj yaratma, ve Post prodüksiyonda iş akışı başlıklarıyla düzenlenirken, "The phantom of lıberty", "Birdman" ve "Videodrome" filmleri için çözümleme etkinliği gerçekleştirildi.



Çocuklara özel



Yaz döneminde Dijital Film Atölyesi bünyesinde açılan "Çocuklar İçin Kısa Film Atölyesi"nde yaşları 9-16 arasında değişen 20 çocukla 8 haftalık film yapımı eğitimi sonrasında çekilen "Parka Seyahat" isimli kısa filmin ve kamera arkası filminin gösterimi, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Velilerin ve okul öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleşen film gösterimi yoğun ilgi gördü.









