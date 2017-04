Bornova'da kursiyerler sahnede

Çeyrek asrı geride bırakarak 25. sanat yılını geçtiğimiz günlerde çeşitli etkinliklerle kutlayan Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) 11 farklı kursiyer oyunu ile Bornova’nın 3 ayrı sahnesinde oyunlarını sergilemeye başladı

Her yıl yüzlerce öğrenciye tiyatro eğitimi veren Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu bu yıl da ilkokul 3. sınıf öğrencilerinden başlayarak yüzlerce çocuk, genç ve yetişkine tiyatro eğitimi verdi. 2016-2017 sezonunun sonunda yıl boyunca eğitim alan öğrenciler sergiledikleri oyunlarla sahne heyecanı yaşamaya başladı. 22 Nisan itibari ile tiyatroseverlerle buluşmaya başlayan 11 farklı kursiyer oyunu 20 Haziran’a kadar sergilenmeye devam edecek.



Eğitim, kültür ve sanatta çok iddialı bir kent olduklarını vurgulayan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “ Her yıl gerçekleştirdiği kurslar ile tiyatro dünyasına yeni yetenekler kazandıran BBŞT İzmir ve Türkiye’de tiyatro alanında önemli bir yere sahip. Bornova Belediyesi olarak her zaman sanata ve sanatçıya destek olmaya çalıştık. Uzun yıllardır BBŞT görevine devam ediyor. Tiyatromuzla gurur duyuyoruz.” dedi. Başkan Atila tiyatroseverleri büyük emeklerle hazırlanan oyunları seyretmeye davet etti.



Kurs dönemi yaklaşık 8 aylık bir eğitimi kapsıyor. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı kurslarda tiyatro tarihi, beden eğitimi, ses çalışmaları, oyunculuk teknikleri aktarılıyor. Kursiyerler aldıkları eğitimin yanı sıra dönem boyunca çalıştıkları oyunlar ile “Kursiyer Oyunları Festivali”nde seyirci karşısına çıkarak oyunlarını sergileme fırsatı buluyor. İzmir’in önemli repertuar tiyatrolarından kabul edilen Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sevda Şener Sahnesi , Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu, Çamdibi Nedret Güvenç ve Altındağ Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere dört ayrı sahnede oyunlarını seyirciyle buluşturuyor.