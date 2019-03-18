Bornova'daki merkezde "kültür" hatası

Bornova'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan Kültür Merkezi'nin önüne asılan pankartta, bir sahneye adı verilen ünlü bestekâr Rakım Elkutlu'nun soyadı "Erkutlu" olarak yazıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Bornova'da yaptırdığı Kültür Merkezi'nde bir sahneye, ünlü bestekâr Rakım Elkutlu'nun ismi verildi. Bu durum, merkezin önüne asılan bir pankartla duyuruldu.

Ancak pankarta, Rakım Elkutlu'nun adı, "Rakım Erkutlu" şeklinde yazıldı. Başlıca işi kültür faaliyetlerini takip etmek olan bir kurumun yaptığı ilginç hatayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Hasan Tahsin Kocabaş fark etti. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Kocabaş, mesajında "İzmir Bornova'da @TCKulturTurizm Bakanlığı tarafından yapılan ve tartışmalı Kültür Merkezi önüne asılan pankartı hangi cahil hazırladı acaba? Rahmetli Bestekar Rakım ELKUTLU pankartta olmuş "ERKUTLU"... Bu yanlış "kültür" değil "kültürsüzlük" yanlışı yazık ki!" ifadelerini kullandı.

İzmir Bornova'da @TCKulturTurizm Bakanlığı tarafından yapılan ve tartışmalı Kültür Merkezi önüne asılan pankartı hangi cahil hazırladı acaba? Rahmetli Bestekar Rakım ELKUTLU pankartta olmuş "ERKUTLU"... Bu yanlış "kültür" değil "kültürsüzlük" yanlışı yazık ki! pic.twitter.com/uPeqo3FllJ — HASAN TAHSİN KOCABAŞ (@hasantahsink) 18 Mart 2019

Rakım Elkutlu kimdir?

Besteci (D. 1872, İzmir – Ö. 1948, İzmir). İzmir Lisesi mezunu. İlk müzik derslerini Mevlevi şeyhi olan amcası ve dayısından aldı. Sonrasında kendi çabasıyla ve başka müzisyenlerden aldığı derslerle repertuarını ve müzik bilgisini artırdı. Yirmi yaşındayken babasının yerine İzmir Hisar Camiine imam olarak atandı ve hayatı boyunca bu görevi sürdürdü. Bunun yanında bir süre İzmir Musiki Cemiyeti’nin başkanlığını yaptı.

Meşk sistemi ile yetişen Elkutlu, notanın müziğe zarar vereceğini düşünürdü. Bu yüzden çok iyi usul bilmesine rağmen nota bilmezdi. Şarkılarındaki üslup, kendine has karakter ve sağlamlık sayesinde yirminci yüzyılın Dede Efendi’si olarak anıldı.

Başlıca Eserleri:

Ne Bahar Kaldı Ne Gül Ne de Bülbül Sesi Var, Nazında Senin Özlediğim Eski Cefâ Yok, Visal–ı Yâr ile Mest Ol Hayâle Dalma Gönül, Müheyyâ Oldu Meclis Sâkıya Peymaneler Dönsün, Aşkın Bana Bir Gizli Elem Oldu Güzel Yar, Hayâl İçinde Akıp Geçti Ömr–i Derbederim, Baharda Bu Yıl Bir Melâl Var, Hüzün Gibi, Bana Hiç Yakışmıyor Böyle İntizâr Şimdi, Çepçevre Bahar İçinde Bir Yer Gördük, Karciğar Saz Semâisi, Karciğar Peşrev Devr–i Kebir.

HAKKINDA: Vural Sözer / Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi(s. 118, 1964), Türkiye Ansiklopedisi (c. 3, s. 1110, 1974), Rahmi Kalaycıoğlu / Türk Musikisi Bestekârlar Külliyatı (4 cilt, 1979), Avni Anıl / Anılar ve Belgelerle Musikimiz (1981), Mehmet Nazmi Özalp / Türk Musikisi Tarihi (1986), Cemil Yener / Müzikte Kim Kimdir? (1987), Yılmaz Öztuna / Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi (1990), Ahmet Şahin Ak / Türk Musikisi Tarihi (2002).