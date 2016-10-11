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    • Bornova melodisini arıyor

    Bornova Belediyesi, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak ve “Bornovalı Olma” ruhunu pekiştirmek için şarkı yarışması düzenliyor. Her yaştan besteciye açık olan “Bornova’nın Şarkıları” adlı yarışmaya 6 Ocak 2017’ye kadar başvuru yapılabilecek

    11 Ekim 2016 Salı 17:35
    Bornova melodisini arıyor
    Bornova Belediyesi, kent bilincini geliştirmek ve Bornova’yı anlatan ölümsüz bir eser ortaya çıkarmak amacıyla “Bornova’nın Şarkıları” adlı bir yarışma düzenliyor. Her yaştan besteci, söz yazarı ve aranjörün katılabileceği yarışmaya başvurular başladı. Katılımcıların en fazla iki eserle katılabileceği yarışmanın son başvuru tarihi ise 6 Ocak 2017 olarak belirlendi. Birinciye 8 bin, ikinciye 5 bin üçüncüye ise 3 bin Türk Lirası’nın ödül olarak verileceği organizasyonda Jüri Özel Ödülü’nün yanı sıra 7 adet mansiyon ödülü de verilecek.

    Yarışmaya katılmak isteyen besteciler eserlerini en geç 6 Ocak 2017 saat 17.30’a kadar Fevzi Çakmak Mahallesi No:32’de bulunan Bornova Belediyesi Atatürk Kitaplığı’na teslim edebilirler. Katılımcılar, yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi ve yarışma şartnamesi için www.bornova.bel.tr internet adresini ziyaret edebilirler. 

    Bornova’nın tarihi, kültürel ve sosyal açıdan önemli bir kent olduğuna vurgu yapan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila “Evimiz olan Bornova’nın değerlerini tanıtmak, bu değerleri ölümsüzleştirmek istiyoruz. Tarihi 8 bin 500 yıl öncesine dayanan ilçemizde yaşayan hemşehrilerimize aidiyet duygusunu aşılamak, “Bornovalı Olma” ruhunu pekiştirmek için müziğin büyüsünden faydalanacağız. Bu kapsamda düzenlediğimiz şarkı yarışmasına tüm bestecileri davet ediyor ve katılacak herkese başarılar diliyorum” dedi.


    Anahtar Kelimeler: Bornova, Belediyesi, Ilçenin, Tanıtımına, Katkı

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