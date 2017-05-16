Bornova, Şarkısı’nı muhteşem bir final gecesi ile buldu

Bornova’nın Şarkıları Beste Yarışması Finali’nde 9 beste yarıştı

Yarışmanın birincisi; bestesini Uğur Sayınbatur’ın yaptığı, sözlerini İdil İve Ünal’ın yazdığı ve Sedat Yüce’nin seslendirdiği “Bornovalı olmak var ya” şarkısı oldu. Gecenin sürprizi ise ünlü sanatçı Havva Karakaş’ın eşi Hasan Karakaş’ın yazıp bestelediği Bornova şarkısını seslendirmesiydi. Ünlü sanatçı Nalan Altınörs de birbirinden güzel parçalarını seslendirerek geceye renk kattı.



İlçenin simgelerinden biri olacak beste için Bornova Belediyesi’nin düzenlediği yarışma sonuçlandı. Toplam 38 eserin katıldığı yarışmada finale kalan 9 beste Ege Üniversitesi MÖTBE Salonu’nda son kez yarıştı. Yarışmanın birincisi; bestesini Uğur Sayınbatur’ın yaptığı, sözlerini İdil İve Ünal’ın yazdığı ve Sedat Yüce’nin seslendirdiği “Bornovalı olmak var ya” şarkısı oldu.



Yarışmada ikinciliği sözlerini Murat Kemal Kocaballı’nın yazdığı, bestesini Gürsel Torun’un yaptığı ve Ömer Faruk Özcan’ın seslendirdiği“Bornova’da Bekliyorum”, üçüncülüğü de söz ve bestesini Hakan Apak’ın yapıp seslendirdiği “Bornova Bizim Evimiz” şarkıları aldı. Jüri Özel Ödülü’ne ise söz ve bestesini Hikmet Özer’in yaptığı ve seslendirdiği “Bornova Candır” şarkısı layık görüldü.





Ünlü sanatçılardan sürpriz

Yarışmanın jüri üyeliklerini; Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarının öğretim üyeleri ses sanatçısı Dilek Şafak Çakar ve Atabey Aydın’ın yanı sıra Ege Üniversitesi Türk Musikisi Çalgı Yapım Bölüm Başkanı Ud sanatçısı Yard. Doç. Dr. Maruf Alaskan ile Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Sami Büyüköztekir yaptı. Jüri Başkanlığı görevini ise ünlü sanatçı Nalan Altınörs üstlendi.Gecenin sürprizi ise ünlü sanatçı Havva Karakaş’ın eşi Hasan Karakaş’ın yazıp bestelediği Bornova şarkısını seslendirmesi oldu. Ünlü sanatçı Nalan Altınörs de birbirinden güzel parçalarını seslendirerek geceye renk kattı.Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yarışmaya katılan tüm eserlerin değerli ve anlamlı olduğunu ve kentin değerlerini yansıttığını belirterek, “Bu bur başlangıç.100 yıl sonra bile bu eserler okunacak bugünler hatırlanacak. İyi ki sanatçılarımız var. Biz, ülkemizin İzmir gibi aydınlık, Cumhuriyet değerlerine bağlı olmasını istiyoruz. Bütün çabamız bunun için. Böyle güzel ve anlamlı yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.Geceye katılan isimlerden 1989-1994 yılları arasında Bornova Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Ali Sözer de yarışmanın önemine dikkat çekerek, “Biz 23 yıl önce Bornova Şarkıları yapmıştık. Değerli sanatçımız Nalan Altınörs de okumuştu. Şimdi Başkanımız Olgun Atila bu işi zirveye taşımaya kararlı görünüyor. Bu çabayı tebrik ediyorum” diye konuştu.Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’nın Çamdibi konseri sırasında kendilerinden bir “Bornova Şarkası” yapmasını istediğini ifade eden sanatçı Havva Karakaş da şöyle konuştu: “Eşim Hasan Karakaş sözlerini yazdı ve besteledi. Başkan Atila bize bugüne randevu verdi. Biz de burada seslendirme imkanı bulduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.”Yıllar önce Bornova Şarkıları için solistlik yaptığını vurgulayan ünlü sanatçı Nalan Altınörs de, “Allah bana şimdi de jüri başkanlığı nasip etti. Birinciyi seçmek gerçekten çok zordu. Parçaların hepsi çok güzeldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.