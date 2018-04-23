Bornova’da dev ‘Andımız’ korosu

Bornova Belediyesi’nin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Çamdibi’nde düzenlediği kortej yürüyüşü ve Gamze Matracı konserinde onbinlerce Bornovalı biraraya geldi. Çamdibi Atatürk Parkı’nda oluşturulan şenlik alanında çocuklar gün boyunca gönüllerince eğlenirken, konser öncesinde Bornova Belediye Başkan Olgun Atila ve çocukların sahneden okuduğu “Andımız”ı tekrar eden Bornovalılar dev bir koro oluşturdu

Bornova Belediyesi’nin dördüncüsünü düzenlediği Uçurtma Şenliği ile başlattığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Çamdibi’nde devam etti. Çamdibi Atatürk Parkı’nda oluşturulan şenlik alanında çocuklar, şişme oyuncaklar ve kendilerine yönelik düzenlenen aktivitelerle gönüllerince eğlendi. Sahneye de gün boyunca yine çocuklar çıkıp müzikten dansa pek çok gösteriyi büyüklere sunup bol bol alkış oldu.

Akşam ise onbinlerce Bornovalı Yıldırım Beyazıt İlkokulu’ndan Çamdibi Atatürk Parkı’nda oluşturulan konser alanına kadar yapılan kortej yürüyüşünde buluştu. Büyük bir coşku ve heyecanın yaşandığı yürüyüşte Bornovalılar ellerindeki Türk Bayraklarıyla yürüyüş güzergahını kırmızı beyaza boyadı.

Ödüller sahiplerini buldu

Yürüyüş konser alanında son bulurken gece yine çocukların gösterileriyle başladı. Sahneye ilk olarak İzmir Halk Oyunları Merkezi (İZFEM) halk oyunları ekibinin zeybek gösterisiyle başladı. Ardından İZFEM modern dans ekibi gösterisini sundu. Tamamı çocuklardan oluşan ekiplerin gösterileri büyük ilgiyle izlendi. Konser öncesinde “Çocuk Gözüyle Geleceği Tasarlamak” konulu resim yarışmasının finalistlerine ödülleri verildi. İki kategoride düzenlenen yarışmada birinci kategorinin kazananları Kaan Hüseyin Yörük, Bartu Ahmet Kaya ve Emin Polat ile ikinci kategorinin kazananları Ceren Kumova, Nehir Kıncı ve Beyza Kolay’a ödüllerini Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, CHP Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar ve İyi Parti Bornova İlçe Başkanı Galip Çukurlu verdi. Başarı ödülü verilen 6 eser dışında yarışmaya katılan 60 resim de Çamdibi Atatürk Parkı’nda gün boyunca sergilendi.

Gecede izmir Down Sendromu Derneği üyesi gençlerin latin dansı gösterisi duygusal anlar yaşatırken, Bornova Balkan Türkleri Daşanışma Derneği Halk Oyunları Ekibi’nden çocukların Harmandalı oyunu ilgiyle izlendi.

Gamze Matracı’dan muhteşem konser

Gamze Matracı’nın konseri büyük bir ilgiyle izlendi. Birbirinden güzel eserlerin yanısıra Bornova şarkısını da yeni aranjmanıyla seslendiren Matracı, büyük alkış aldı. Çocuklar da Matracı’ya sahnede dans ederek eşlik etti.

Andımız korosu

Konser öncesinde Bornova Belediye Başkan Olgun Atila ve çocukların sahneden okuduğu “Andımız”ı tekrar eden Bornovalılar dev bir koro oluşturdu. Sahneye davet edilen Başkan Atila, “bugün onların günü” diyerek çocukları sahneye çıkardı. Başkan Atila’nın kızı Ülkü Seda Atila, sahnedeki diğer çocuklarla birlikte ‘Andımız’ı okudu, Çamdibi Atatürk Parkı’nı dolduran binlerce Bornovalı da tekrarladı.

Ülkemizde özgürce yaşayabiliyorsak Atatürk’e borçluyuz

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, hep bir ağızdan okunan Andımız’ın ardından yaptığı konuşmada Atatürk’e ve ilkelerine sonsuza kadar sahip çıkacaklarını söyledi. “Ülkemizde özgürce yaşayabiliyorsak bunu Atamıza borçluyuz diyen Başkanı Atila, “23 Nisan’ı, 19 Mayıs’ı, 29 Ekim’i 9 Eylül’ü unutturmayacağız, bugün olduğu gibi alanlarda olacağız. Cumhuriyetimize ve kazanımlarına bugüne kadar sahip çıktık bundan sonra da sahip çıkacağız” dedi. “Atatürk Cumhuriyet’i bize ve çocuklarımıza emanet etti” diyen Başkan Atila, “Çocuklarımız için, geleceğimiz için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet’e ve Atatürk’e sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.