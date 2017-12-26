Bornova’da Ege rüzgarı

Ünlü Sanatçı Ege, Bornova Belediyesi’nin düzenleyeceği yeni yıl konserinde şarkılarını Bornovalılar için söyleyecek. Küçükpark’ta 27 Aralık Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak konsere sürpriz gösteriler renk katacak

Bornova Belediyesi, 2018’e sayılı günler kala ünlü sanatçı Ege’yi Bornovalılarla buluşturacak. 27 Aralık Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak Küçükpark’taki konser ücretsiz olarak izlenebilecek.



Ege, yeniden düzenlenip ışıklandırılan Küçükpark’taki konserde Bornova için yazdığı şarkıyı ilk kez seslendirecek. Sahnede kendi oluşturduğu 15 kişilik koroyla da şarkılar söyleyecek olan Ege yeni yıl coşkusunu yaşatacak.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Ege’nin sahne alacağı yeni yıl konserine tüm Bornovalıları davet etti.



