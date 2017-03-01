Bornovalılar 7’den 77’ye Barış Manço’yu andı

Bornova Belediyesi Barış Manço’yu 160 kişilik çocuk korosu, Kurtalan Ekspres ve Umut Kuzey’in sahne aldığı muhteşem bir konserle andı. Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’ni dolduran İzmirliler gecenin sonunda hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı ile İzmir Marşı’nı söyledi

Bornova Belediyesi Barış Manço ’yu hem sahnede hem de salonda 7’den 77’ye sevenleriyle andı.

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’ndeki konserde sahneye önce Bornova Belediyesi Çocuk Korosu, TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çoçuk Korosu ve Mozart Akademi Çok Sesli Çocuk Korosu çıktı. Hepbirlikte sahneye çıkan 160 kişilik çocuk korosunu Fatma Cinpir yönetti. Ayrı ayrı korolardaki çocuklar sahnede Barış Manço şarkılarında bütün oldu. Dev çocuk korosunun performansı bol bol alkış aldı. Koro’nun ardından sahneye Barış Manço’nun birlikte çalıştığı Kurtalan Ekspres çıktı. Manço’nun şarkılarını çalan Kurtalan Ekspres, büyük ilgiyle izlendi. Umut Kuzey de konuk sanatçı olarak çıktığı sahnede birbirinden güzel Barış Manço şarkılarını birlikte söyledi. Bu arada koro üyesi çocuklar konseri sahne kenarlarında oturarak izlemeye devam etti. Gecenin sonunda tekrar sahneye çıkan Kurtalan Ekspres salonu dolduran İzmirlilerle birlikte 10. Yıl Marşı’nı söyledi. İzleyenler “İzmir Marşı istiyoruz” diyerek hep bir ağızdan söylemeye başladı. Kurtalan Ekspres üyeleri de tekrar enstrümanlarının başına geçerek İzmir Marşı’na eşlik etti. Konser coşkuyla söylenen İzmir Marşı’yla tamamlandı. Ümit Tunçağ’ın sunumu geceye renk kattı.Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Bornova Belediyesi Çocuk Korosu Şefe Melek Koç Barut, Mozart Akademi Çok Sesli Çocuk Korosu Şefi İlhan Cinpir, TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu Şefi Müge Özel, tüm koroları yöneten Fatma Cinpir ve Kurtalan Ekspres üyelerine katkıları nedeniyle teşekkür ederek çiçek takdim etti. Başkan Atila, “Bu salona sığmıyoruz. 23 Nisan’da ya da güzel bir bahar akşamında Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfitiyatrosu’nde 10 bin kişiyle bu konserin devamını bekliyoruz” dedi. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Başkan Atila, “Barış Manço’yu bir kere daha saygıyla anıyorum. Hepmizin yetişmesinde, bu ülkenin aydınlık yarınlarında çok büyük emekleri var. Sadece bizleri yetiştirmedi, şimdi bizim çocuklarımızı da yetiştiriyor. Bu sevgi kuşaklar boyunca devam edecek” diye konuştu.Öte yandan Prof. Dr. Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi’nde “Erkmen Sağlam’ın Objektifinden Barış Manço İle 7’den 77’ye Fotoğrafları” sergisi açıldı.