Bu hafta 8 film vizyona giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında yılın son vizyon haftasında 2'si yerli 8 film izleyici ile buluşacak

Michael Gracey'in yönetmenliğini üstlendiği; Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Michelle Williams ve Zac Efron gibi başarılı isimlerin yer aldığı "Muhteşem Showman" yarın vizyona girecek.



Dünya çapındaki sirkleriyle tanınan P.T. Barnum'un hikayesi ekseninde şov dünyasının yükselişini odağına alan film, yoktan başlayarak dünya çapında sansasyona sebep olan bir gösteriye imza atan bir vizyonerin öyküsünü anlatıyor.



Senaryosunu Jenny Bicks ve Bill Condon'un kaleme aldığı müzikalin müzikleri ise Akademi Ödülü sahibi Benj Pasek ve Justin Paul'a ait.





"Jumanji: Vahşi Orman"



Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan ve Jack Black'in başrollerinde yer aldığı "Jumanji", her biri belli başlı özelliklere sahip olan avatarlara dönüşen dört arkadaşın macerasını anlatıyor.



Yönetmenliğini Jake Kasdan'ın yaptığı filmde başrol oyuncularına Rhys Darby Bobby Cannavale, Nick Jonas ve Alex Wolff gibi isimler eşlik ediyor.





"Kalp Atışı Dakikada 120"



Robin Campillo'nun yönettiği ve prömiyeri Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen "Kalp Atışı Dakikada 120", 1990'ların başında AIDS'e karşı farkındalık yaratmaya çabalayan Act-Up Paris aktivist örgütünün hikayesini beyaz perdeye taşıyor.



Senaryosu da Robin Campillo'ya ait olan Fransız yapımı filmde, Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adele Haenel, Antoine Reinartz, Felix Maritaud ve Aloise Sauvage rol aldı.





"Loving Vincent"



Hugh Welchman ve Dorota Kobiela'nın yönettiği "Loving Vincent", ünlü ressam Van Gogh'un hayatını, ressamın tablolarından esinlenerek gözler önüne seriyor.



Van Gogh'un etkileyici resimleri kadar, talihsiz hayat hikayesi ile gizemli ölümünün anlatıldığı biyografide yer alan 65.000 karenin her biri Polonya ve Yunanistan'da yer alan stüdyoyu ziyaret eden 125 profesyonel yağlı boya ressamı tarafından çizildi.





"Asya"



Murat Aslan'ın yazıp yönettiği, Marie-Ange Gontara ve Philippe Ohrel'in oynadığı "Asya"; yetmiş yaşındaki Pier'in, beynindeki tümörün büyümesiyle ötanazi kararını alması ve Asya adındaki bir bakıcıyla tanışması sonrası yaşananları anlatıyor.





"Karabasan"



Haftanın korku ve gerilim filmi "Karabasan", kendini karanlık bir ruh ile mücadele içerisinde bulan genç bir kızın hikayesini anlatıyor.



Yönetmenliğini Jonathan Hopkins'in yaptığı filmin başrollerinde Maggie Q, Sylvester McCoy, Will Kemp ve Honor Kneafsey oynuyor.





"Anons"



Yönetmenliğini Mahmut Fazıl Coşkun'un üstlendiği "Anons" adlı filmin başrollerinde Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç, Şencan Güleryüz, Serkan Ercan, Erdem Şenocak ve Sanem Öge oynuyor.



Senaryosu Ercan Kesal ve yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'a ait olan film, ordudan tasfiye edilmiş dört eski askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğunu konu ediniyor.





"Parayı Bulduk"



İhsan Taş'ın yazıp yönettiği "Parayı Bulduk", gizli bir kumarhane olduğundan habersiz film setinde çalışmaya başladığını sanan bir adamın hikayesini anlatıyor.



Yapımcılığını Taş Film'in üstlendiği komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Alay Cihan, Afrikalı Ali, Metin Yıldırım, Gülsüm Alkan, Metin Keçeci, Tahsin Taşkın, Dilek Uluer ve Yavuz Karakaş gibi isimler yer alıyor.