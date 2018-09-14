Bu sanat, Türkiye'de ilk ve tek

Lise yıllarında elindeki keçeli kalemle kağıda adeta sanat eseri ortaya koyan Niocenel takma isimli genç , 87. izmir enternasyonal fuarı'nda büyük bir tuvale keçeli kalem ile portreler çiziyor. Mural olarak adlandırılan bu çizim sanatını Türkiye'de yapan tek kişi ise sadece Niocenel

Burcu Özkan- Niocenel takma adı ile 10 yıldır Mural sanatını yapan genç sanatkar, lise yıllarından beri keçeli kalem ile bir portre ya da resmi tuvale işlediğini söyledi. Türkiye 'de Mural sanatını uygulayan tek kişi olduğunu belirten genç sanatkar, "Normalde sokak sanatçısıyım ama İzmir'in 87. kez gerçekleşen bu güzel fuarında ilk kez çizim yapıyorum. Yurdışından da bazen çağrıyorlar özel etkinlik ya da fuarlara, oralarda da bu sanatı icra ediyorum." dedi.