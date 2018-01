Buca, “Ahududu” kadınlarıyla unutulmaz bir gece yaşadı

Kara komedinin en iyi örneklerinden sayılan “Ahududu” oyunu usta oyuncalar Suna Keskin, Melek Baykal, Nedim Saban’ın muhteşem performansıyla Bucalılar için sahnelendi

Dünyanın en çok sahnelenen Joseph Kesselring’in “Arsenic and Old Lace” adlı eserinden uyarlanan ‘Ahududu’ oyunu Bucalılarla buluştu. Usta tiyatrosu Nedim Saban tarafından Ahududu adıyla yeniden derlenen oyun Buca Belediyesi Kültür etkinlikleri kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda sahnelendi. Bucalıların yoğun ilgi gösterdiği oyunu Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina eşi Ahu Piriştina ile birlikte izledi.



Dünyanın en büyük starları tarafından yorumlanan ve Cary Grant’ın başrolde oynadığı bir film olarak da bilinen (Arsenic and Old Lace), Türkiye’de daha önceleri Suna Pekuysal, Vasfi Rıza Zobu, Ani İpekkaya gibi ustalar tarafından oynanan oyun yeni prodüksiyonda usta tiyatrocular Suna Keskin ve Melek Baykal’ın muhteşem performanslarıyla sahnelendi.



Kara komedinin en iyi örneklerinden sayılan “Ahududu”, insanları huzura kavuşturmak, yalnızlıklarından kurtarmak için zehirleyen Müşfike ile Mürşide ve onların çevresindekilerin hikâyesini anlatıyor. Oyunda ahududu kadınlarını canlandıran usta oyuncular Suna Keskin ve Melek Baykal yıllara meydan okuyan muhteşem performanslarıyla Bucalı tiyatroseverleri büyüledi. Oyunun diğer rollerinde bulunan Cem Güler, Halim Ercan, Bülent Seyran, Dicle Alkan, Birol Engeler ve Özgür Yetkinoğlu kalabalık bir ekibin başarılı uyumunu ortaya koyarken seyirciyi sanat ve kahkahaya doyurdu.

Oyun sonunda usta oyuncular Melek Baykal ve Suna Keskin Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’ya ahududu şerbeti ikram etti.