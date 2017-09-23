Buca Balkan ezgileri ve Suzan Kardeş’le coştu

Buca Belediyesi bu yıl 6’ncısını düzenlediği Uluslararası Balkan Festivali coşkulu törenle başladı. 22-23 Eylül tarihleri arasında Şirinyer Pazaryeri’nde düzenlenen festivalin açılış gününde Balkan kültüründen örneklerin sergilendiği stantlar ile örf ve adetlerin anlatıldığı halk dansları gösterileri ziyaretçileri büyüledi. Festivalin açılış gününün yıldızları Balkan müziğinin sevilen ismi Yasemin Göksu ve Suzan Kardeş oldu. Suzan Kardeş, sesi, şarkıları ve muhteşem sahne performansı ile Buca’da unutulmaz bir Balkan rüzgarı estirdi

Buca Belediyesi 6. Uluslararası Balkan Festivali, Forbes Madenci Heykeli’nden Şirinyer Pazaryeri’ne uzanan kortej yürüyüşü ile başladı. Korteji oluşturan yüzlerce İzmirli Roman Bandosu eşliğinde danslar ederek festival alanına yürüdü.



Şirinyer Pazaryeri’nde düzenlenen festivalin açılış törenine; Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Türkiye Bosna Hersek Fahri Konsolosu Kemal Baysak, Kosova Büyükelçisi Baş Katibi Melhin Mahmudi, Kosova Meclis Başkan Vekili Müferra Şinik, Sırbistan Sancak Bölgesi Milletvekili Muamer Baçevaç, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Savaşan, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, CHP İl ve İlçe örgütü temsilcileri, göçmen dernekleri temsilcileri, muhtarlar ve yüzlerce davetli katıldı.

Açılış töreni öncesi Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri ve Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina 30’a yakın göçmen federasyonu ve derneklerince açılan ve yemeğinden müziğine göçmen kültüründen örneklerin sergilendiği stantları gezdi.



İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanı Vahap Savaşan ve Türkiye Bosna Hersek Fahri Konsolosu Kemal Baysak açılış töreninde yaptıkları konuşmalarda Buca Belediyesi tarafından 6.sı düzenlenen festivalin Balkan kültürü ile örf ve adetlerini gelecek nesillere aktarmada bir köprü oluşturduğunu vurgularken, Balkan festivalini geleneksel hale getirip, Balkan kültürünü desteklediği için Başkan Piriştina’ya teşekkür etti.



Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “Balkan kültürü, Balkan insanı çok misafirperverdir. Evini, aşını, dostluğunu, sevgisini paylaşır. Ama söz konusu vatan olup, bu ülkenin bölünmezliğine el uzatılırsa o paylaşımcı yürekler aynı sabır ve anlayışı göstermez. Bu vatana kalkan ellere izin vermez. Bizler bu festivalleri yaptıkça, kardeşliğimizi dosta düşmana gösterdikçe sonunda kazanan yine bizler olacağız” sözleriyle birlik beraberlik mesajı verdi.



Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri ise festival sayesinde Buca’ya ikinci kez geldiğini, kendisini hiç misafir gibi görmediğini söyledi. Demiri, “Balkanlarda, Kosova’da, Karadağ’da,



Sancak’ta, Makedonya’da yaşayan Boşnaklar bir köktür. Onlar Bosna Hersek adı altında birleşen bir bütünlüktür. O Bosna’nın da çok büyük bir denizi vardır, onun adı da Türkiye Cumhuriyeti’dir” sözleriyle Boşnaklar için Türkiye’nin anlamını özetledi.



Açılış konuşmalarının ardından sahne alan Sako Band grubu çaldıkları Balkan ezgileriyle festival alanını şenlendirdi. Buca Belediyesi Halkoyunları Topluluğu’nun gösterileri ve Balkan kültürünü tanıtan defile Şirinyer Pazaryeri’nde toplanan misafirleri Balkan ruhunu ve kültürünü doyasıya yaşattı.



SUZAN KARDEŞ’LE İZMİR MARŞI COŞKUSU



6. Uluslararası Balkan Festivali’nin gündüz saatlerinde başlayan coşkusu, akşam saatlerinde Balkan ezgilerinin usta yorumcusu ve sevilen sesi Suzan Kardeş ve Yasemin Göksu’nun verdiği muhteşem konserle tavan yaptı. Suzan Kardeş ve Yasemin Göksu’yu dinlemek için Şirinyer Pazaryeri’ne gelen İzmirliler, Balkan ezgileriyle bezenmiş şarkılarla unutulmaz bir gece yaşadı.

Konserine İzmir Marşı ile başlayan Suzan Kardeş, sesi, yorumu ve enerjik sahne performansı ile göçmen vatandaşlara tadına doyulmaz bir gece yaşattı Suzan Kardeş, geç saatlere kadar sahnede kalarak göçmen vatandaşların ayrılmak durumunda kaldıkları vatanlarına duydukları özlemi bir nebzede olsa dindirdi.