30 Eylül -1 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festival dünyaca ünlü Boşnak sanatçı Dino Merlin’in konseri ile renklenecek. Merlin, 1 Ekim Cumartesi günü Şirinyer Pazaryeri’nde saat 21.00’da düzenlenecek konserde sevenleri ile buluşacak.



Buca Belediyesi tarafından bu yıl 5. kez düzenlenecek Uluslararası Balkan Festivali’nin açılışı 30 Eylül Cuma saat 17.00’de Hasanağa Bahçesi’nde yapılacak. Festivalin birinci gün etkinlikleri Hasanağa Bahçesi’nde düzenlenen bando, halk oyunları gösterileri ve defile ile başlıyor. Etkinlikler Balkan müziğinin sevilen ismi Havva Karakaş’ın Hasanağa Bahçesi’nde saat 20.30’da başlayacak konseriyle sürecek.



İki gün boyunca Balkan kültürünün buluşma noktası olacak Hasanağa Bahçesi’ndeki 5. Uluslararası Balkan Festivali’nin finali dünyaca ünlü sanatçı Dino Merlin’in konseri ile yapılacak. Dino Merlin festivalin kapanış günü 1 Ekim’de Şirinyer Pazaryeri’nde saat 21.00’da düzenlenecek konserde sevenlerine müzik ziyafeti çekecek.



İki gün sürecek festival programında halk dansları topluluklarının gösterileri, defile, Balkan yemekleri yarışması ve bando gösterileri gibi çeşitli aktiviteler yer alıyor.





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