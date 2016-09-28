28 Eylül 2016 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Buca Balkan Festivali başlıyor

    Buca Belediyesi bu yıl 5’incisini düzenleyeceği Uluslararası Balkan Festivali’nde binlerce İzmirliyi Buca’da ağırlamaya hazırlanıyor

    28 Eylül 2016 Çarşamba 15:48
    Buca Balkan Festivali başlıyor
    30 Eylül -1 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festival dünyaca ünlü Boşnak sanatçı Dino Merlin’in konseri ile renklenecek. Merlin, 1 Ekim Cumartesi günü Şirinyer Pazaryeri’nde saat 21.00’da düzenlenecek konserde sevenleri ile buluşacak.

    Buca Belediyesi tarafından bu yıl 5. kez düzenlenecek Uluslararası Balkan Festivali’nin açılışı 30 Eylül Cuma saat 17.00’de Hasanağa Bahçesi’nde yapılacak. Festivalin birinci gün etkinlikleri Hasanağa Bahçesi’nde düzenlenen bando, halk oyunları gösterileri ve defile ile başlıyor. Etkinlikler Balkan müziğinin sevilen ismi Havva Karakaş’ın Hasanağa Bahçesi’nde saat 20.30’da başlayacak konseriyle sürecek.

    İki gün boyunca Balkan kültürünün buluşma noktası olacak Hasanağa Bahçesi’ndeki 5. Uluslararası Balkan Festivali’nin finali dünyaca ünlü sanatçı Dino Merlin’in konseri ile yapılacak. Dino Merlin festivalin kapanış günü 1 Ekim’de Şirinyer Pazaryeri’nde saat 21.00’da düzenlenecek konserde sevenlerine müzik ziyafeti çekecek.

    İki gün sürecek festival programında halk dansları topluluklarının gösterileri, defile, Balkan yemekleri yarışması ve bando gösterileri gibi çeşitli aktiviteler yer alıyor.

    Anahtar Kelimeler: Buca, Belediyesi, Bu, Yıl, 5’incisini

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Herkes kendi havasında
  • İnci MUTLUER İnci MUTLUER Çözüm Atatürk
  • C. Şefik KOLDAŞ C. Şefik KOLDAŞ İzmir'de ulaşım
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz