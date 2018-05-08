Buca Çim Konserleri

Buca Belediyesi’nin genç müzik gruplarını kent sakinleriyle buluşturduğu Buca Çim konserleri Hasanağa Bahçesi’nde devam ediyor. Haftanın üç günü akustik, etnik ve pop müzik dallarında farklı bir grubun sahne aldığı konser serisi, açık havada yeşillikler arasında müziğin büyülü dünyasına yolculuk imkanı sunuyor

Buca Çim Konserleri
08 Mayıs 2018 Salı 15:54

Buca Belediyesi Buca Çim konserleri Hasanağa Bahçesi’nde Bucalıların yoğun katılımıyla sürüyor. Buca’nın yeşil doğasıyla ünlü Hasanağa Bahçesi’nde düzenlenen konserler Bucalılara tadına doyulmaz saatler sunuyor.

Buca Çim Gençlik konserlerinde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü olmak üzere haftada üç gün farklı bir grup sahne alıyor. Hasanağa Bahçesi’nde kurulan özel sahnede performans sergileyen gruplar akustik, etnik, pop müzik dallarında konserler veriyor.
Yeşillikler içinde yer alan açık hava sahnesinde müzik dinlemenin huzur ve keyfini yaşatan konserler saat 18.00’de müzikseverleri bekliyor.

Önceki Haber
Konak’a bir semt merkezi daha açıldı
Sonraki Haber
Sınırdan acı haber. Şehidin adı belli oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.