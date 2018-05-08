Buca Belediyesi’nin genç müzik gruplarını kent sakinleriyle buluşturduğu Buca Çim konserleri Hasanağa Bahçesi’nde devam ediyor. Haftanın üç günü akustik, etnik ve pop müzik dallarında farklı bir grubun sahne aldığı konser serisi, açık havada yeşillikler arasında müziğin büyülü dünyasına yolculuk imkanı sunuyor

Buca Belediyesi Buca Çim konserleri Hasanağa Bahçesi’nde Bucalıların yoğun katılımıyla sürüyor. Buca’nın yeşil doğasıyla ünlü Hasanağa Bahçesi’nde düzenlenen konserler Bucalılara tadına doyulmaz saatler sunuyor. Buca Çim Gençlik konserlerinde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü olmak üzere haftada üç gün farklı bir grup sahne alıyor. Hasanağa Bahçesi’nde kurulan özel sahnede performans sergileyen gruplar akustik, etnik, pop müzik dallarında konserler veriyor.

Yeşillikler içinde yer alan açık hava sahnesinde müzik dinlemenin huzur ve keyfini yaşatan konserler saat 18.00’de müzikseverleri bekliyor.