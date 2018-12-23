Buca "Mıknatıs" ile güldü

Oyuncu Umut Oğuz'un bizzat yazıp yönettiği "Mıknatıs" adlı gösteri Buca'da sahnelendi. Oyuna ilgi büyüktü.

Buca "Mıknatıs" ile güldü
23 Aralık 2018 Pazar 10:26

Buca Belediyesi’nin Bucalı sanatseverlerle buluşturduğu bu haftaki ünlü isim Umut Oğuz oldu. Türk komedi dizi ve filmlerinin ünlü oyuncusu Umut Oğuz, kendisinin kaleme alıp yönettiği tek kişilik stand-up şovu “ Mıknatıs” ile Bucalılar için sahne aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans salonunda ücretsiz olarak izleyici ile buluşan şov Bucalı sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Salon kısa sürede dolarken, kimi sanatseverler şovu ayakta izledi.

Esprileri ve sıcak yaklaşımlarıyla Bucalıları kısa sürede gösterisine bağlayan oyuncu Umut Oğuz, izleyicileri kahkahaya boğdu. Stand-up gösteriminde, yaklaşık 2 saat sahnede kalan Umut Oğuz, güncel hayatta yaşanan komik olayları kendine has üslubuyla anlattı.

Tek kişilik ücretsiz gösterimde, sanatçı Umut Oğuz sık sık izleyicilerle diyalog kurarak oyuna renk kattı.

Umut Oğuz’un yaşamından kesitleri ve günlük yaşamında karşılaştığı olayları mizahi bir dille anlattığı stand-up şovu Bucalıların büyük beğenisini kazandı.

Etiketler; #buca belediyesi #buca #mıknatıs #umut oğuz
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