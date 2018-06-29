Buca’da filmler 12 boyutlu

Buca Belediyesi öğrencilere sürpriz karne hediyesi hazırladı. Belediye bünyesindeki bir aracı 12 boyutlu gezici sinemaya dönüştüren Buca Belediyesi, zorlu eğitim dönemini geride bırakan Bucalı miniklere farklı ve heyecanlı bir yaz tatili eğlencesi yarattı. Özel donanımlar eklenerek yaratılan 12 D film aracı, Temmuz ayı boyunca her gün iki farklı mahalleyi ziyaret ederek Bucalı öğrencilerin tüm duyularına hitap edip, filmin içindeymiş hissi yaşatarak farklı ve heyecanlı tatil günleri vadediyor

Zorlu bir eğitim dönemini geride bırakan öğrencilerin dinlenip, eğlenebilmesi için ilçe genelinde çeşitli faaliyetler düzenleyen Buca Belediyesi, çağın son teknolojik film gösterimlerini Bucalı çocukların ayağına getiriyor.

Belediye bünyesindeki bir aracı 12 boyutlu film gösterimi için özel donanımlarla baştan yaratana Buca Belediyesi, Temmuz ayında 12 D film gösterimlerine başlayacak. Her gün iki farklı mahalleyi ziyaret edecek olan 12 D film aracı, Bucalı öğrencilerin tüm duyularına hitap edip, filmin içindeymiş hissi yaşatarak farklı ve heyecanlı tatil günleri yaşatacak.



Özel bir yazılımla 12 boyutlu olarak oluşturulan macera ve heyecan yüklü animasyon filmlerin gösterileceği gezici mini sinema muhtarlıklar önünde gösterim yapacak. 8 koltuktan oluşan, koltukların altında bulunan kamufle edilmiş hareketli pistonların bulunduğu mekanizmayla filmin atraksiyonuna uygun hareket sağlayıp, özel dış efektlerle izleyiciye filmin içindeymiş hisse yaratan 12 D sinema üniteleri, minik öğrencileri doyumsuz bir maceraya götürüp, tadına doyulmaz ilginç bir deneyim yaşatacak.

12 D sinema izleme keyfini ilk olarak 2 Temmuz Pazartesi günü 13.00-15.00 saatleri arasında Kuruçeşme, 15.00- 17.00 saatleri arasında ise Buca Koop Mahallesi muhtarlıkları önünde kurulacak.