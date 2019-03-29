Büyükşehir'in 150 yıl burada

İzmir Belediyesi'nin kuruluşundan bugüne geçirdiği tarihsel serüven, Fuar Atlas Pavyonu'nda hazırlanan 150. yıl sergisiyle İzmirlilerin beğenisine sunuldu. Kültürpark'ın 1930'lu yıllara ait daha önce yayınlanmamış videolarının yer aldığı sergide, 1922 İzmir yangını görüntüleri, tarihi Asansör'ün maketi ve fuar sineması da dikkat çekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuruluşunun 150. yılı etkinlikleri kapsamında, Fuar Atlas Pavyonu'nda kent, kent kültürü ve belediye arasındaki ilişkiyi anlatan çok özel bir sergi hazırladı. 10 ayrı sahneden oluşan sergiyi ziyaret edenlerin, İzmir Belediyesi'nin kuruluş öyküsünü, kentin geçirdiği önemli dönüşümleri ve geçmişten günümüze belediye hizmetlerinin geldiği noktayı görme fırsatı bulacağı bildirildi. İlk olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından gezilen sergi, 2019 yılı boyunca ziyarete açık olacak.

Daha önce hiç yayınlanmamış 1930'lu yıllara ait Kültürpark videoları ile 1922 İzmir yangınına ilişkin görüntülerin de yer aldığı sergide, Video Mapping uygulaması dikkat çekiyor. Sergide, gündelik yaşamı kolaylaştıran endüstriyel tasarım ürünlerinde belediyenin yaptığı örnekler, tarihi Asansör maketi, illüstrasyonlar, kent planları ve fotoğraflar da bulunurken, Fuar sinemasında ise İzmir'de çekilen filmler izleyici ile buluşuyor. 150. Yıl Sergisi, her ay farklı konularda söyleşilerin yanısıra, çocuklar ve gençler için atölye çalışmaları, film gösterimleri ve müzik dinletileri ile renklenecek.