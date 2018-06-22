Çağdaş sanatın en güzel yorumu

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV) düzenlediği 32. Uluslararası İzmir Festivali AASSM'de çağdaş dansın dünya markası Nederlands Dans Theater'ı ağırladı

İki saat süren gösteride 16 kişilik Topluluk, Johan Inger'in 'Out of Breath', Marco Goecke'nin 'Wir sagen uns Dunkles' ve Sol Leon&Paul Lightfoot'un 'Saad Case' adlı koreografilerini sahneledi. AASSM Konser salonunu tamamen dolduran izleyicilerinin dinmeyen alkışlarına tekrar tekrar selam vererek teşekkür eden dansçılar, izleyicilerinin coşkusunun İzmir gösterisini kendileri için unutulmaz kıldığını söyledi.

Dansın virtüözleri

1959 yılında kurulan Hollandalı Topluluk Nederlands Dans Theater, çağdaş dansın kilometre taşlarından biri olarak kendi yolunu çizmesiyle tanınıyor. Dünyanın en iyi koreograflarıyla çalışan ve yaklaşık yedi yüz eserlik olağanüstü bir repertuvara sahip olan NDT aynı zamanda dünyanın en çok performans sergileyen dans topluluklarından biri. Bireysel yeteneklerinin yanı sıra mükemmel uyumlarıyla da tanınan NDT Dansçıları 'dansın virtüözleri' olarak tanımlanıyorlar. NDT, 32. Uluslararası İzmir Festivali'ndeki performansı ile zaten çok büyük olan hayran kitlesine İzmirlileri de ekledi.

32. Uluslararası İzmir Festivali 27 Haziran 2018 Çarşamba günü Celsus Kütüphanesinde İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile yapılacak 'Rossini'ye Saygı' konseri ile devam edecek. Konserin biletleri Biletix'ten alınabilir.