'Çanakkale Harp Hatıraları' Karabağlar'da

Karabağlar Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümünde çok anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Muharip Gazi Şükrü Karaca'nın 40 yıllık çabaları sonucu oluşturulan ve kişisel koleksiyonundan oluşan "Çanakkale Harp Hatıraları Sergisi'" Belediye Hizmet Binası Sanat Galerisi'nde açıldı

22 Mart'a kadar açık kalacak olan serginin açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Muharip Gazi Şükrü Karaca, Muharip Gaziler Derneği üyeleri, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Muharip Gazi Şükrü Karaca, dedesinin Çanakkale ve İstiklal Savaşı'na katıldığını ve o savaşlarda kullanılan eşyaları sergiye yansıttıklarını belirterek, "Bizler bu emanete sahip çıkıp, sizlere göstermek istedik. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun yapmış olduğu bu hizmet sadece Karabağlar ve İzmir değil, Ege Bölgesi'nde daima anılacak ve unutulmayacak bir hatıradır, kendisine şükran borçluyum" diye konuştu. Başkan Muhittin Selvitopu ise konuşmasına, "Öncelikle bu ülke için canını veren şehitleri saygı, rahmetle ve şükranla anıyorum. Onlar bu mücadeleyi yapmasalardı bu ülke bugün olmazdı" diyerek başladı. Afrin'de mücadele edip şehit olan askerlimizi de rahmetle andıklarını hatırlatan Selvitopu, "Oradaki askerlerimize de Allah güç versin. Onlar 80 milyon için oradalar" diye konuştu.



Yurtta sulh, dünyada sulh



Her zaman barıştan yana olduklarını belirten Selvitopu, "Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünü inşallah dünyada hâkim kılarız. Biz Yurtta Sulh Cihanda Sulh'tan yanayız. Mustafa Kemal Atatürk bu lafı boşuna söylememiş. O zor koşulları yaşadıktan sonra insanlık adına bu tarihsel sözü ortaya koymuş. Amaç insanlar hayatlarını kaybetmesinler, barış, sevgi içinde yaşamlarını sürdürebilsinler. Bu sergi kültürel değerdir, geçmişimizdir ama aynı zamanda geleceğimiz de olacaktır. Bizler her zaman sizlerin yanında olacağız" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Gazi Şükrü Karaca, Başkan Selvitopu'na 1 Mart 1915 tarihinde kanunlaşıp askerlerin sağ göğsüne takılması için çıkartılan bir madalya taktı. Madalyanın ardından "Hayatımda aldığım en şerefli hediye, layıkıyla taşıyacağım" diyen Başkan Selvitopu, Şükrü Karaca'ya da katılım belgesi verip teşekkür etti.





Atatürk'ün usturası da sergide



Şükrü Karaca'nın 40 yıllık çabaları sonucu oluşturulan sergide, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan harp silahları, madalyalar, nişanlar, o dönemin hatıralarını yansıtan günlük kullanım eşyaları ve vesikalar yer alırken, ayrıca savaşı anlatan panolar da büyük ilgi gördü. Sergide en büyük ilgiyi üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün adının da yazdığı usturası, Çanakkale Savaşı'ndan kalan 1878 tarihli tabancalar ile bir Alman savaş gazisine ait albüm, sergide öne çıkan koleksiyon parçaları arasında ilgi gördü. Sergi 22 Mart tarihine kadar açık kalacak.