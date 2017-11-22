Canan Karatay'ın kitapları, dünyaca ünlü üniversitede

Harvard Üniversitesi, Prof. Dr. Canan Karatay’ın kitaplarını kataloğuna dahil etti

Hayykitap'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık ve beslenme alanlarındaki kitaplarıyla geniş bir okuyucu kitlesi bulunan Prof. Dr. Karatay'ın "Karatay Mutfağı", "Karatay Diyeti'yle Yaşam Boyu Sağlık" ve "Karatay Diyeti’yle Obezite ve Diyabete Çözüm" kitapları, kütüphanesinde 20 milyon kitap bulunduran ABD’nin Boston şehrinde bulunan Harvard Üniversitesi'nin kataloğunda yer aldı.



Toplamda 6 kitabı bulunan Karatay'ın kitaplarının toplam satışının ise 1 milyonu aştığı kaydedildi.



