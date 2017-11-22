Canan Karatay'ın kitapları, dünyaca ünlü üniversitede

Harvard Üniversitesi, Prof. Dr. Canan Karatay’ın kitaplarını kataloğuna dahil etti

Canan Karatay'ın kitapları, dünyaca ünlü üniversitede

Hayykitap'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık ve beslenme alanlarındaki kitaplarıyla geniş bir okuyucu kitlesi bulunan Prof. Dr. Karatay'ın "Karatay Mutfağı", "Karatay Diyeti'yle Yaşam Boyu Sağlık" ve "Karatay Diyeti’yle Obezite ve Diyabete Çözüm" kitapları, kütüphanesinde 20 milyon kitap bulunduran ABD’nin Boston şehrinde bulunan Harvard Üniversitesi'nin kataloğunda yer aldı.

Toplamda 6 kitabı bulunan Karatay'ın kitaplarının toplam satışının ise 1 milyonu aştığı kaydedildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #canan karatay #harvard
Önceki Haber
Sokakta dehşet görüntü!
Sonraki Haber
İzmir ve Bremen sergide buluştu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.