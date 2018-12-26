Cannes ve Altın Kedi'ye hazırlanıyorlar

Charlie Caplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi'nde eğitim alan roman çocuklar Merkeze adını veren Charlie Caplin'i konu alan kısa film çekti. 'Buca'dan Chaplin'e' isimli film, Cannes ve Altın Kedi gibi film festivallerinde Buca'yı temsil edecek.

Nigâr Nak - Buca Belediyesi Charlie Caplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi Roman çocukların içindeki sanat aşkını ortaya çıkardı. Atölyede eğitim alan roman çocuklar Merkeze adını veren Charlie Caplin'i konu alan kısa film çekti. Ünlü oyuncu Cezmi Baskın'ın da rol aldığı senaryosu ve oyuncu kadrosu roman çocuklar tarafından oluşturulan kısa film muhteşem gala gecesiyle izleyiciyle buluştu. 'Buca'dan Chaplin'e' isimli film, Cannes ve Altın Kedi gibi film festivallerinde Buca'yı temsil edecek.

Sanat sevgisi

Buca Belediyesi'nin, roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Göksu Mahallesi'ne kazandırdığı Charlie Chaplin Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi, roman vatandaşların hayatına yepyeni bir boyut kazandırdı. Atölyede, ingilizce, resim, satranç, drama, matematik gibi birçok branşta eğitim alan çocuklar, sanat sevgisini bir kısa filme dönüştürdü.

Cezmi Baskın da rol aldı

Film çekme isteğiyle hummalı bir çalışmaya girişen Roman çocuklar önce Atölye eğitmenlerinin düzenlediği atölye çalışmalarıyla senaryolarını hazırladı. Çoğunluğu Roman çocuklardan oluşan oyuncu ve teknik destek kadrosuyla yola çıkan çocuklar hiç tecrübeleri olmamasına rağmen büyük bir cesaret gösterip, kısa sürede rollerine ve oyunculuğa adapte olurken, mahalle halkı da çekimlere büyük destek verdi. Ünlü oyuncu Cezmi Baskın da Roman çocukların film projesine katılarak oyunculuğu ve tecrübesiyle büyük değer kattı. Buca Belediyesi'nin desteği İzmir'in yetiştirdiği yeni kuşak yönetmenlerden Yusuf Saygı'nın yönetmenliğinde muhteşem bir kısa film çeken çocuklar, 'Buca'dan Chaplin'e' adını verdikleri kısa filmi Merkeze adını veren Charlie Chaplin'in ölüm yıldönümünde düzenledikleri gala gecesiyle izleyiciye sundu. Charlie Caplin Etüd Meslek ve Sanat Atölyesi'nde düzenlenen gala gecesine kalabalık davetli topluluğu ve Roman vatandaşlar katıldı. Filmi heyecan ve merakla izleyen davetliler Roman çocukların performansını ayakta alkışladı.

Çocuklar oynadı

Filmin başrol oyuncusu 10 yaşındaki Atiye Kaçın, hiç tecrübesi olmamasına rağmen sinema sevgisiyle rolünde başarı gösterdiğini, artık oyuncu olmak istediğini söyledi. Kısa film çekimlerinde yönetmen yardımcılığı ve teknik destek ekibini oluşturan Vildan Doğulu (12) ve Zehra Bora (11) tüm sanatseverleri kısa filmi izleye davet ederken, iddialı konuştu. Buca Belediyesi Charlie Caplin Etüd Meslek ve Sanat Atölyesi öğrencilerinin çektiği, 'Buca'dan Chaplin'e' isimli film, Cannes ve Altın Kedi gibi film festivallerinde Buca'yı temsil etmek üzere yarışacak.