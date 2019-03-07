Caz Festivali'nde bu hafta 3 konser var

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca düzenlenen 26. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında bu hafta üç konser verilecek.

Caz Festivali'nde bu hafta 3 konser var
07 Mart 2019 Perşembe 10:58

26. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde, bu akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) Irina Sarbu Band sahne alacak. Repertuvarı caz, etnik caz, samba, bossa nova, Arjantin tango, Rumen ve Fransız müziği gibi türlerden oluşan grupta, davulda Tudor Parghel, kontrbasta Ciprian Parghel, piyanoda Puiu Pasca, Irina Sarbu vokali eşliğinde sanatseverlerle buluşacak. Festivalin bir başka katılımcısı, Timuçin Şahin yönetiminde Yaşar Üniversitesi Caz Ensemble olacak.

Caz ve çağdaş müzik dünyasında uluslararası tanınırlığa 2000'li yılların başında ulaşan, gitarist, besteci ve eğitmen Timuçin Şahin, 27 yıl sonra döndüğü İzmir'de, birikimlerini Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü'nde öğrencileriyle paylaşıyor. Yaşar Üniversitesi Caz Ensemble, 9 Mart gecesi AASSM'de konser verecek.

Folklorik müziği ve batının klasik müzik ögelerini birleştiren Fransız şarkıcı ve söz yazarı Marion Rampal da 12 Mart'ta AASSM'de olacak.

Festival, 19 Mart'ta sona erecek.

Etiketler; #İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca #İzmir Avrupa Caz Festivali #konser #ahmed adnan saygun sanat merkezi #Irina Sarbu Band
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