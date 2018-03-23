Caz Festivali'ne atölye ile final

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği 25. İzmir Avrupa Caz Festivali, 22 Mart 2018 akşamı AASSM'de yapılan Açık Caz Orkestrası Atölyesi Final Konseri ile sona erdi

İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile Max Ionata Hammend Trio yönetiminde yapılan atölyeye katılan 20 genç cazcıdan 16'sı sahneye çıktı, gruplar halinde çaldı.



Max Ionata Hammend Trio'nun '0 numaralı şarkı' ile başlattığı konserde 16 katılımcı beş grupla sahneye geldi. Konserin sonunda Max Ionata Hammend Trio, vokaller Demet Akıneri ve Gizem Okudan'a iki şarkıda eşlik etti.



Atölyeye katılan İdris Ersin, Sefa Kuşçu (gitar), Batuhan Işık, Güney Karakuş (davul), Tuna Payziner (bas), Hüseyin Erülkü, Gökhan Dolunay (trompet), Barkın Coşkun, Bartu Özertem (piyano), Aslı Tan (alto saksafon), Adasu Akın, Dila Bahar,Ceren Acar, Yağmur Sena, Demet Akıneri ve Gizem Okudan (vokal) konser sonrasında katılım belgelerini İzmir İtalya konsolosu Luigi Iannuzzi'nin elinden aldı.



