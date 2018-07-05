Caz müzisyenlerinden İzmir konseri

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sanat etkinlikleri kapsamında sunduğu “Mogambo Yaz Konserleri” başladı. Uluslararası alanda büyük başarılara imza atan caz vokalisti Elif Çağlar Kültürpark’ta caz rüzgarı estirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Mogambo Yaz Konserleri" Türkiye'nin en önemli caz müzisyenlerini İzmirli sanatseverlerle buluşturuyor. Ücretsiz olarak izlenebilen caz konserlerinde ilk olarak çarpıcı yorumuyla dikkat çeken besteci, müzisyen ve söz yazarı Elif Çağlar sahne aldı. Hem Türkiye'de hem de uluslararası çapta başarılı bir işe imza atan, Türkiye’nin söz-müzik ve aranjmanlarının tamamını kendisi yapan ilk kadın caz vokalisti Elif Çağlar, yaptığı &uum l;çüncü albümün şarkılarını ilk kez İzmirli müzikseverler için seslendirdi. Geç saatlere kadar süren konser büyük ilgi gördü. Yaz konserleri kapsamında 26 Temmuz'da Flapper Swing, 2 Ağustos'ta ise Uninvited Jazz Band sahne alacak. Konserler 21.00’da başlayacak.