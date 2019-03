Cazın mor rengi

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın (İKSEV), İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlediği 26. İzmir Avrupa Caz Festivali'ne İstanbul Avusturya Kültür Ofisi işbirliği ile katılan Purple is the Color, AASSM Küçük Salonu tamamen dolduran dinleyicilerine, renkli ve eğlenceli bir müzik gecesi yaşattı.

Avusturya'nın Linz şehrindeki bir caz müziği oturumunda tesadüfen bir araya gelen Simon Raab (piyano), Stepan Flagar (saksafon), Martin Kocian (bas) ve Michal Wierzgon (davul) Purple is the Color'ı kurdu.

Klasik müzik köklerinden güç alan, beste ve doğaçlamayı tıpkı eşit oranda mavi ve kırmızının karışımından doğan mor renkte olduğu gibi eşit oranda kullanan Purple is the Color, zengin caz kuarteti geleneğinden beslenen müziklerini modern bir sound ile sundu. Kompozisyon ve doğaçlama arasında doğru akışı bulma konusunda tüm doğru notaları kullanan Purple is the Color, İzmir'den hayli geniş bir hayran kitlesi ile ayrıldı. n Müge Yunt