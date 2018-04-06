Rus tiyatro ve modern kısa öykü yazarı Anton Çehov'un kısa oyunlarından oluşan Çehov Kabare’nin, İzmir’deki ilk gösterimi Folkart’ın sponsorluğunda Konak’taki Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi

Ali Budak- Rus tiyatro ve modern kısa öykü yazarı Anton Çehov'un kısa oyunlarından oluşan ‘Çehov Kabare’ İzmir’de tiyatroseverlerle buluştu. Sahnedeki 50. yılını kutlayan Erhan Yazıcıoğlu ile 35. yılını kutlayan Volkan Severcan'ın rol aldığı oyun Folkart’ın sponsorluğunda Konak’taki Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde geçtiğimiz Perşembe günü akşam sahnelendi. İzmir’deki ilk gösterime Folkart’ın özel davetlileri yoğun ilgi gösterdi.



2 perde 4 oyun



Tiyatro Sahnekarlar'ın sahneye koyduğu eserde, Çehov'un ‘Sayfiyede Yaz’, ‘Ayı’, ‘Tütünün Zararları’ ve ‘Teklif"’adlı kısa oyunları sergilendi. Bora Severcan'ın uyarlayıp yönettiği ayrıca Çehov'u canlandırdığı oyunda, Melda Gür ile Murat Kodallı da rol aldı. İki perdelik oyunun müzikleri, besteci ve orkestra şefi Murat Kodallı tarafından besteledi. Oyunun dekorunu Candan Tuna, kostümlerini Melda Gür, ışık tasarımını ise Yüksel Aymaz hazırladı.



Cumartesi Suat Taşer’de



İzmir’deki ilk gösterimi sonrasında sanatçılar ayakta alkışlandı. Oyun sonrasında davetliler, düzenlenen kokteylde Çehov Kabare oyuncuları ile sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Çehov Kabare, 7 Nisan 2018 tarihinde Cumartesi günü Bostanlı Suat Taşer Sahnesi’nde yeniden sahnelenecek.