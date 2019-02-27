Cezmi Baskın: Gençlerle genç kalın

Bu yıl 12. kez düzenlenen İleri Yaş Sempozyumu İzmir'de başladı. Sağlıklı yaş almanın sırlarını paylaşan 69 yaşındaki sanatçı Cezmi Baskın, "Benim sağlık reçetem, hayata pozitif ve umutla bakmak. Yaş alanlar da gençleşsin. Gençlerle arkadaşlık etmekten çekinmeyin" dedi.

İzmir 3. Uluslararası ve 12. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu 'Yaşamın içindeyim' konusu ile Tarihi Havagazı Fabrikası'nda başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Psikologlar Derneği ve Ege Geriatri Derneği işbirliği ile düzenlenen sempozyumun açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, Ege Geriatri Derneği Başkanı Doç. Dr. Sevnaz Şahin, Ege Geriatri Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay da katıldı.

Gençlik tüyoları

Sempozyumun söyleşi bölümüne bu yıl sanatçı Cezmi Baskın konuk oldu. Konuklara, tiyatroculuk deneyimini anlatan 69 yaşındaki sanatçı, "Bu işte çıraklık, kalfalık, ustalık ve duayenlik dönemi var. Bizim için duayenlik dönemi başladı. Bu dönemi kapalı kapılar ardında bırakmamak lazım. Gençlere doğru bayrak teslim etmek lazım. Gençler bizim deneyimlerimizi kullansınlar istiyoruz. Bana gelip 'tiyatrocu olmak istiyorum' diyen yok. 'Ben dizilerde oynamak istiyorum, çabucak ünlü ve zengin olmak istiyorum' diyenler var. 'Siz bize kamera önü oyunculuğu öğretin' diyorlar. Böyle bir dünya yok. 50 - 60 yıldır biz bu deneyimleri temelden alarak biriktirdik. Hiç öğrenmeseydik dizilerde ve sinemalarda oynayamazdık. Türkiye'deki gençlerin problemi kitap, gazete okumama, günlük olayları tahlil etmiyor. Bunları yapmadan sanatçı olmak mümkün değil. Bir sergiye gitmiyor, bir müzik türüne adapte olmamış. 'Her türlü müzik dinlerim' diyor. Böyle bir çorba olmaz. Hiç sergiye gitmemiş. 'Sinemaya gider misin?' diyorum; 'Recep İvedik' diyor. Onun gibi konuşuyor ve onun gibi olmak istiyor. Hiçbir şeyle uğraşmayan cahil bir nesil yetiştirmek, ona yönlendirmek üzerine kurulmuş bir siyasi mühendislikten söz edebiliriz. Hiyeroglife doğru gitmeye başladık emojiyle" diye konuştu.

Köylerin ihtiyacı

Kasabalarda yaşlıların ya ölmeyi, ya dinlenmeyi ya da cennete gitmeyi beklediklerini dile getiren Baskın, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Şehirlerdeki yaş almışlar hayata tutunuyorlar; sanata, edebiyata biriktirdiklerinin üstüne yeni şeyler koyma peşindeler. Bunu köylerde ihtiyaç haline getirmek gerekir. Köylerde başlangıç mayası bile atılmamış. Çok sesli müziği onlara yavaş yavaş götürmek lazım. Yaşama tutunmak için bir sürü eyleme katılabilirler. Bu çok takdire değer bir şey. Gençlere büyük örnek olacaktır. Yaşılar kendi yaşındaki insanlarla beraber olmayı tercih ederler. Biraz da yaşlıların gençleşmesi gerektiğine inanıyorum ben. Birikmiş, tortulanmış tutucuklarını bir tarafa bırakıp çocuklarla, mahallenin delikanlılarla arkadaşlık etmeleri gerekir. Ben şimdi gençlerle arkadaşlık ediyorum. Umutsuz olunca insan biter, umutlarımıza tedbirlerle bakıyoruz. Biraz pozitif bakmak lazım. Benim sağlık reçetem budur."

Hedefimiz yaşlıları sosyalleştirebilmek

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, Türkiye'de yaşlı nüfusunun giderek arttığına dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaşlılar için birçok merkezi ve çalışması olduğunu kaydeden Kocaoğlu, "Hayata geçirdiğimiz projelerle İzmir 'Yaşlı Dostu Kent' ünvanını aldı. Sosyal Yaşam Kampüsü Projemizi tamamladık. Bizim hedefimiz, yaşlıları sosyal hayatın içine sokmak ve onlarla daha çok iletişim kurmayı sağlamak. Bu nedenle gerçekleştirdiğim, çalıştığım hizmetlerin en önemlilerinden biri de, fikir ve isim sahibi olduğum 'sağlı klı yaş alma merkezi'. Bu projenin hayata geçmesini sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu merkezde kadınlı, erkekli 55 yaş üstü bireylerimiz spor, resim yaparak, müzikle ilgilenerek, gezerek keyifle günlerini geçiriyor. Çağımızın en zor hastalıklarından biri olan Alzheimer ve demansı önlemek için de bir merkezimiz var. Hastalıklarının ilk evrelerinde semptomları geciktirici bu merkezimiz de 'Yaşlı Dostu Kent İzmir'e yakışır bir merkez oldu. Ulaşım hizmeti vererek hastaları evlerinden alıyoruz, hasta yakınlarını da bir nebze rahatlatıyoruz" dedi.