Çim konserleri Cem Adrian'la başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel Çim Konserleri, bu yıl Cem Adrian'la birlikte muhteşem bir açılış yaptı. Binlerce İzmirli, ünlü sanatçıyı dinlemek için Tarihi Havagazı Fabrikası’nda buluştu

Yaz akşamlarında İzmirli sanatseverlerin en çok rağbet ettiği mekanların başında gelen Tarihi Havagazı Fabrikası, adı gibi tarihi bir geceye ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Çim Konserleri”nin bu sezonki serisi ünlü sanatçı Cem Adrian ile başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin restore ederek kentte kazandırdığı Tarihi Havagazı Fabrikası'nın bahçesinde düzenlenen konsere binlerce İzmirli katıldı.



Sevilen sanatçı Adrian, İzmir'de böyle muhteşem bir kalabalığa seslenmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "bu gece en güzel İzmir konserimi veriyorum" dedi. Konser saatinden çok önce Tarihi Havagazı Fabrikası'nı dolduran İzmirli müzikseverler, gece boyunca sanatçının şarkılarına eşlik etti.



Çim Konserleri'nin 7 Eylül’deki konuğu, şarkılarında mülteci kampında yaşadıklarını anlatan Batı Sahralı Aziza Brahim olacak.



