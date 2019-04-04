Çocuk Dünyası Bergama'da

İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Gezici Çocuk Dünyası' ekibi, Bergama Fatih Mahallesi'nde 3 ile 5 yaş aralığındaki 40 çocuğa okul öncesi eğitim verdi. Minikler, eğitimin sonunda düzenlenen sertifika töreninde hünerlerini gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin okul öncesi çocuklara yönelik eğitim projesi kapsamında 4 yıl önce hizmete giren 'Gezici Çocuk Dünyası' TIR'ı Bayındır, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayraklı, Ödemiş'in ardından Bergama'daki çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Mahallesi'nde birinci grupta yer alan 40 çocuğa 2 ay boyunca okul öncesi eğitim verilirken, ailelere yönelik çalışmalar da yapıldı. Minikler için düzenlenen sertifika töreninde, 2 ay boyunca yaptıkları resimleri, el işlerini sergileyen öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Abla-Ağabey –Kardeş Projesi'nde yer alan abla ve ağabeyleri ile birlikte İzmir Marşı'nı okudu. Gezici Çocuk Dünyası Projesi, Bergama Fatih Mahallesi'nde 43 kişiden oluşan yeni öğrenci grub uyla eğitimlerine devam ediyor.