Çocuk Dünyası Bergama'da

İzmir Büyükşehir Belediyesi 'Gezici Çocuk Dünyası' ekibi, Bergama Fatih Mahallesi'nde 3 ile 5 yaş aralığındaki 40 çocuğa okul öncesi eğitim verdi. Minikler, eğitimin sonunda düzenlenen sertifika töreninde hünerlerini gösterdi.

Çocuk Dünyası Bergama'da
04 Nisan 2019 Perşembe 11:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin okul öncesi çocuklara yönelik eğitim projesi kapsamında 4 yıl önce hizmete giren 'Gezici Çocuk Dünyası' TIR'ı Bayındır, Kiraz, Beydağ, Tire, Bayraklı, Ödemiş'in ardından Bergama'daki çalışmalarını sürdürüyor. Fatih Mahallesi'nde birinci grupta yer alan 40 çocuğa 2 ay boyunca okul öncesi eğitim verilirken, ailelere yönelik çalışmalar da yapıldı. Minikler için düzenlenen sertifika töreninde, 2 ay boyunca yaptıkları resimleri, el işlerini sergileyen öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Abla-Ağabey –Kardeş Projesi'nde yer alan abla ve ağabeyleri ile birlikte İzmir Marşı'nı okudu. Gezici Çocuk Dünyası Projesi, Bergama Fatih Mahallesi'nde 43 kişiden oluşan yeni öğrenci grub uyla eğitimlerine devam ediyor.

Önceki Haber
Merhamet, bu sergide
Sonraki Haber
Ege'de 'Patlayan Şeker' sergisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.