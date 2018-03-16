Çocuklar Arıcığı çok sevdi

Konak Belediyesi'nin çocuklara tiyatro sevgisini erken yaşta aşılamak amacıyla başlattığı 'Okulda Oyun Var' etkinliği kapsamında ilçe genelindeki okullarda oynanan 'Arıcığın Maceraları' adlı çocuk oyunu 6 aylık sürede 32 ilköğretim okulunda 2 bin 164 minik öğrencinin beğenisine sunuldu

Geleceğimiz olan çocukların tiyatro salonuna gitmeden okullarında oyunları izleme imkanı bulduğu Okulda Oyun var etkinliği Konak İlçe sınırları içinde eğitim veren tüm ilköğretim okullarını kapsıyor. Her hafta Çarşamba günü farklı bir ilkokula konuk olan Konak Belediyesi Tiyatro Atölyesi oyuncuları öğrenciler için 'Arıcığın Maceraları' isimli oyunu sahneliyor. Tiyatro sahnesi bulunan okullarda gösteriler bu salonlarda yapılırken, sahnesi olmayan okullarda da sınıflar, koridorlar tiyatro sahnesine dönüştürülüyor. 2017-2018 eğitim döneminde Okulda Oyun Var etkinliği 32 ilköğretim okulunda sahnelendi. Son olarak Vali Kazımpaşa İlköğretim Okulu öğrencileri 'Arıcığın Macerası' isimli oyunu izledi. Tiyatro sahnesine dönüştürülen sınıfta Medine Çam'ın yazıp, yönettiği 45 dakikalık çocuk oyunu minik öğrencileri kahkahaya boğdu. Birçoğu hayatında ilk kez tiyatro oyunu izleyen çocuklar 'Arıcığın Macerası' ile tiyatro sanatıyla tanışmış oldu. Arıların dünyasındaki düşmanlığın dostluğa dönüşmesini anlatan müzikli ve danslı oyunun sonunda öğrencilere kek ve meyve suyu da ikram edildi. Konak Belediyesi'nin 'Okulda Oyun Var' etkinliği yıl içinde ilçenin çeşitli okullarında öğrencilerle buluşmaya devam edecek. Ekim ayında başlayan 'Okulda Oyun Var' etkinliği şimdiye kadar 32 ilkokulda toplam 2 bin 164 öğrenci tiyatro ile buluştu. Büyük ilgi gören etkinlik 30 Mayıs tarihine kadar sürecek ve Konak'taki 43 ilköğretim okulunda sahnelenecek.