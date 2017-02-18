Çocuklar fıkralarla eğlendi

Yazar Yunus Bekir Yurdakul’un 6 binin üzerinde fıkrayı okuyarak yazdığı “Güle Güle - Kısacık Fıkracık, İçi Dolu Öykücük” isimli fıkra kitabının etkinliğine katılan Başkan Selvitopu, kitapta yer fıkralardan birkaç tanesini çocuklar için okudu

Karabağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği “Çocuklar Yazarlarla Buluşuyor” etkinliğinin bu haftaki konuğu Yazar Bekir Yurdakul oldu. Yazar Yurdakul’un çocuklar için fıkra kitabı olmadığından yola çıkarak 6 binin üzerinde fıkra okuyup 444 fıkraya yer verdiği “Güle Güle - Kısacık Fıkracık, İçi Dolu Öykücük” etkinliğine Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da katıldı.

Sizler bizim geleceğimizsiniz



Kahkaha dolu geçen etkinlikte çocuklara kitapta yer alan fıkralardan okuyan Başkan Selvitopu, ayrıca belediyenin faaliyetleriyle ilgili sorular da sordu. Etkinlik sonunda çocuklar, Başkan Amca'larını bırakmak istemedi. Sordukları sorulara içtenlikle yanıt veren Başkan Selvitopu, “Çocuklar sizler bizim geleceğimizsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Gelecekte umarım ülkemizi yönetirisiniz. Belediye başkanı, doktor, mühendis, vali, kaymakam, öğretmen olursunuz.” dileğinde bulundu.