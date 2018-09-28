Çocuklar için sahnedeler

Karşıyaka Belediyesi ve 1900 Academy; sanatı, sosyal sorumluluk bilinciyle birleştirecek önemli bir işbirliği gerçekleştirdi. İzmir'in iş ve siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden 'orkestra' oluşturuldu ve yılda iki kez 'Sayenizde' konserleri düzenlenecek

1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde gerçekleşecek olan konserin geliri, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne bağış olarak yatırılacak. İlk konserde Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar bateri çalacak, şarkı söyleyecek. Yazar Seyhan Livaneli vokalde, Klinik ve Uygulamalı Hipnoz Derneği Başkanı Dr. Cüneyt Tuğrul bas gitarda ve vokalde, Gündoğdu Lions Kulübü Başkanı Nurdan Pakoğlu vokalde, ETİK Başkan Yardımcısı Şinasi Akçay vokalde ve neyde, Finans ve Sermaye Piyasası Danışmanı Senem Demirkan vokalde, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Viyola Grup Şefi Özlem Sevil vokal ve gitarda, Fil Dişi Sahilleri Fahri Konsolosu Altan Ünsal ise bateride performans sergileyecek. Gecenin sunuculuğunu Korcan Karar ve İzmirli iş insanı Bülent Akgerman yapacak. Konser, 1 Ekim Pazartesi günü, saat 20.30'da Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. İletişim için 543 542 19 00 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.



Herkesi bekliyoruz

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Biz tüm hizmetlerimizi, tüm projelerimizi çocuklarımızın geleceği için yapıyoruz. 1900 Academy işbirliği ile başlattığımız bu çalışma da yine çocuklarımızın yüzünü güldürmek için bizlere imkan tanıyacak. Duyarlı her vatandaşımızı Pazartesi günkü konserimize davet ediyoruz" dedi.

Proje Koordinatörü Ceren Atasoy ise "Yaklaşık 4 aylık bir uğraşın sonunda, İzmir'in önde gelen isimleri ile birlikte harika bir oluşuma imza attık. Bu süreçte herkes büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalıştı. İleriye dönük hedefimiz, senede iki defa gerçekleşmesini planladığımız bu konserlerle ihtiyaç sahibi kurumlara maddi manevi destek olmak olacak. İzmirli tüm yurttaşlardan destek bekliyoruz" dedi. n Nigar Nak