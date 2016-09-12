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    • Çocukların ilgisi kuklacılığı yaşatıyor

    Büyükten küçüğe herkesin ilgisini cezbeden 'Hayata kukla olma kuklaya hayat ol' sloganıyla yola çıkan Ağaçkakan Kukla Atölyesi üyesi Turan Demir, 'Hayata kukla olma kuklaya hayat ol sloganıyla çıktığımız bu yolda çocuklar bizim temel taşımız' dedi

    12 Eylül 2016 Pazartesi 13:43
    Çocukların ilgisi kuklacılığı yaşatıyor
    Ağaçkakan Kukla Atölyesi birbirinden farklı boyut ve karakterlerde gezici, giyilebilir, ve muppet kuklalar üretiyor. Her biri aslında bir oyuncu olan, birbirinden ilginç kuklalarıyla ilgi çeken Ağaçkakan Kukla Atölyesi hakkında bilgi veren Turan Demir, 'Hayata kukla olma kuklaya hayat ol sloganıyla çıktığımız bu yolda çocuklar bizim temel taşımız. Yetişkinlerin ilgileri başka bir durum ancak bizim temelde düşündüğümüz her zaman çocuklar, her zaman onlara hitap etmeye çalıştık. Kimsede böyle bir işin Türkiye'de yapılabileceğini düşünemiyor. Biz bu düşünceyi yıkmak istiyoruz. Bu sanatın insanlar arasında mümkün olduğunca yayılmasını istiyoruz. İlgili ve isteklilerin kuklaya dahil olmasını istiyoruz. Amacımız kukla sanatını tanıtmak. Kukla sanatı tamamen hobi olarak yürüyen bir iş. Açıkçası yaptığım işten zevk alıyorum. İnsanları da mümkün olduğunca izlemeye, takip etmeye hatta içlerinde heves varsa sanata katılmaya davet ediyorum' dedi.

    Bizden fazla kuklaları var

    Demir, 'Atölyemiz genelde çocuklara kukla eğitimi veriyor. Bu eğitim atölyemiz de bazen bir AVM veya festivaller de olabiliyor. Kuklalarını çocukların kendilerinin yapmasını istiyoruz. Biz onlara kuklaları boyamaya ve çizimine uygun halde veriyoruz. Çocuklar daha sonra bunları keserek, yontarak ya da yapıştırarak kendi kuklalarına sahip oluyorlar. Atölyemize gelen birçok çocuğun şu anda bizden çok kuklaları var çünkü aralıksız ve her hafta geliyorlar. Hatta bizden çok geldiklerini de söyleyebilirim' diye konuştu.
    Demir yaptıkları kuklalar hakkında da bilgi vererek, 'Gezici, giyilebilir, muppet kuklalarımız var. Daha sonra ahşap atölyelerimiz var. Birçok kukla dalında ilerlemiş bulunuyoruz' dedi.

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