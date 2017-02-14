Coşkun Sabah'dan Bornova'ya şarkı sözü

Ege Üniversitesi MÖTBE Prof. Dr. Yusuf Vardar Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Coşkun Sabah’ın konuk sanatçı olarak katıldığı Bornova Belediyesi TSM Korosu’nun Sevgililer Günü öncesinde düzenlediği konser büyük ilgi gördü. Coşkun Sabah, Bornova şarkısı besteleme sözü verdi

Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun “14 Şubat Aşk ve Sevgi Şarkıları” konseri büyük ilgi gördü. Şef Sami Büyüköztekir yönetimindeki TSM Korosu’nun konuk sanatçısı Coşkun Sabah oldu. Ege Üniversitesi MÖTBE Prof. Dr. Yusuf Vardar Kültür Merkezi’ndeki konseri izleyenler salonu tamamen doldurdu. İlk bölümde Koro’nun birbirinden güzel şarkılarıyla Türk Sanat Müziği’ne doyan izleyiciler, ikinci bölümde Coşkun Sabah’ın unutulmaz şarkılarıyla geçmişe yolculuk yaptı.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, konserin ardından Coşkun Sabah’a ve koro üyelerine çiçek takdim ederek teşükkür etti. Başkan Atila, “Bize bu geceyi yaşattıkları için çalışma arkadaşlarıma, koromuza ve efsane sanatçımız Coşkun Sabah’a teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Atila, “Şu an burada konuşabiliyorsak, nefes alabiliyorsak bunu, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimize borçluyuz. Onları saygıyla, minnetle ve şükranla anıyoruz” dedi.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila salondaki izleyicilere bir de müjde verdi. Coşkun Sabah’tan, Bornova için bir şarkı yapma sözü aldığını açıklayan Başkan Atila, “Bornova için Şarkılar yarışmamız var. Bir de ‘Bornova için şiirler’ yarışması düzenleyeceğiz. Coşkun Sabah jüri başkanımız olacak. Birinci olan şiiri kendisi besteleyecek. Böylece Bornova sevdası sonsuza kadar devam edecek” dedi.



Şarkı yapmak bizim işimiz Coşkun Sabah da ‘İnşallah Bornova için güzel bir şarkı yapacağım. Önce şiirler yazılsın seçilsin, şarkı yapmak bizim işimiz” diye konuştu.